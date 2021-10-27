Скандал? Национальная антидопинговая организация Украины заранее уведомляла спортсменов о внесоревновательных тестах

WADA обнаружило махинации со стороны Украины, начиная с 2012 года





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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило махинации со стороны Национального антидопингового агентства Украины, сообщает insidethegames.biz.



По информации от WADA, начатое расследование в 2019 году выявило, что Национальная антидопинговая организация Украины начиная с 2012 года заранее уведомляла спортсменов о внесоревновательных допинг-тестах, которые необходимо делать неожиданно.

Расследование получило «доказательство» противоправных действий, связанных с методами тестирования. Из-за этого появились вопросы к компетентности некоторых сотрудников в Украине.

«Операция «Геркулес» получила убедительные и подтвержденные доказательства того, что Национальная антидопинговая организация Украины использовала практику телефонных разговоров со спортсменами или связывалась с ними через их тренеров, чтобы попросить их явиться на следующий день для тестирования. Данные свидетельствуют о том, что организация часто перенимает эту практику перед важными международными соревнованиями, и были времена, когда вся команда национальной команды присутствовала в НАДК в ожидании тестирования».

Как сообщалось ранее, WADA может разрешить спортсменам употреблять марихуану.