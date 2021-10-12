Федерер высказался о травле теннисистов в социальных сетях
В это тяжело поверить. Федерер покинет топ-10 рейтинга АТР впервые с января 2017 года
Легендарного швейцарца обойдет поляк Гуркач
Роджер Федерер / Фото - tennishead.netВ обновленном рейтинге АТР, который будет опубликован 18 октября, поляк Хуберт Гуркач обойдет легендарного швейцарца Роджера Федерера.
Исходя из этого, впервые с января 2017 года, 20-кратный триумфатор турниров серии «Большого шлема» покинет топ-10 мировой классификации.
Отмечается, что титулованный Федерер опустится как минимум на одиннадцатую строчку рейтинга.
Ранее Федерер рассказал о самом важном ударе в своей карьере.
Комментарии 0