Впервые за 21 год на Masters в Индиан-Уэллсе не будет игроков из «Большой тройки»

Федерер, Джокович и Надаль в этом году пропустят турнир

Masters в Индиан-Уэллсе / фото - ATP Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович в этом году не сыграют на турнире серии Masters в Индиан-Уэллсе. Пресс-служба ATP сообщает, что впервые с 2000 года турнир в Индиан-Уэллсе состоится без представителей «Большой тройки». Также стоит отметить, что Федерер, Надаль и Джокович завоевали 13 из 16 последних титулов на этом Masters. Напомним, Надаль рассказал о своем отношении к поражениям.