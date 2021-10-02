Джокович: «Надеюсь, что в следующем году я сыграю в Индиан-Уэллсе»
Впервые за 21 год на Masters в Индиан-Уэллсе не будет игроков из «Большой тройки»
Федерер, Джокович и Надаль в этом году пропустят турнир
Masters в Индиан-Уэллсе / фото - ATP
Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович в этом году не сыграют на турнире серии Masters в Индиан-Уэллсе.
Пресс-служба ATP сообщает, что впервые с 2000 года турнир в Индиан-Уэллсе состоится без представителей «Большой тройки». Также стоит отметить, что Федерер, Надаль и Джокович завоевали 13 из 16 последних титулов на этом Masters.
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