«Я сказала, что наши родители будут в порядке». Две украинки сыграли невероятный матч в США, а после расплакались из-за войны
Третья ракетка Украины Марта Костюк и представительница Бельгии Марина Заневская, которая родилась в Одессе, выдали шикарный матч в первом круге турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе. Слова киевлянки после встречи приводит wtatennis.com:
Честно говоря, в нынешнем психологическом состоянии, в котором я нахожусь, было очень тяжело выходить на корт. Я не знала, чего ожидать от себя, я не знала, чего ожидать от своего тела. Когда я проснулась сегодня утром, я подумала: «Я не буду этого делать, я не могу победить».
Я просто пыталась найти способ играть. Заневская продемонстрировала потрясающий теннис. Моей главной целью было бороться, что я и делала. Это наибольшее, чем я могу помочь в текущей ситуации.
Ее родители в Украине. Они в более спокойном районе, но все равно все боятся. Я сказала ей, что она сыграла невероятно и что все будет хорошо. Наши родители будут в порядке.
With a wonderful embrace at the end of it— wta (@WTA) March 11, 2022
@marta_kostyuk comes from 3-5 down in the decider against Ukraine-born Zanevska to reach Round 2.#IndianWells pic.twitter.com/WQT4OZSkzd
Напомним, что во втором раунде Костюк сыграет с Элизе Мертенс.
Комментарии 0