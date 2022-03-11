«Я сказала, что наши родители будут в порядке». Две украинки сыграли невероятный матч в США, а после расплакались из-за войны

Мрта Костюк / Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины Марта Костюк и представительница Бельгии Марина Заневская, которая родилась в Одессе, выдали шикарный матч в первом круге турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе. Слова киевлянки после встречи приводит wtatennis.com:



Я просто пыталась найти способ играть. Заневская продемонстрировала потрясающий теннис. Моей главной целью было бороться, что я и делала. Это наибольшее, чем я могу помочь в текущей ситуации.

Ее родители в Украине. Они в более спокойном районе, но все равно все боятся. Я сказала ей, что она сыграла невероятно и что все будет хорошо. Наши родители будут в порядке.