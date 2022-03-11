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«Я сказала, что наши родители будут в порядке». Две украинки сыграли невероятный матч в США, а после расплакались из-за войны

Невероятно эмоциональная встреча
Теннис WTA
12:41
«Я сказала, что наши родители будут в порядке». Две украинки сыграли невероятный матч в США, а после расплакались из-за войны
Мрта Костюк / Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины Марта Костюк и представительница Бельгии Марина Заневская, которая родилась в Одессе, выдали шикарный матч в первом круге турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе. Слова киевлянки после встречи приводит wtatennis.com:

Честно говоря, в нынешнем психологическом состоянии, в котором я нахожусь, было очень тяжело выходить на корт. Я не знала, чего ожидать от себя, я не знала, чего ожидать от своего тела. Когда я проснулась сегодня утром, я подумала: «Я не буду этого делать, я не могу победить».

Я просто пыталась найти способ играть. Заневская продемонстрировала потрясающий теннис. Моей главной целью было бороться, что я и делала. Это наибольшее, чем я могу помочь в текущей ситуации.

Ее родители в Украине. Они в более спокойном районе, но все равно все боятся. Я сказала ей, что она сыграла невероятно и что все будет хорошо. Наши родители будут в порядке.

Напомним, что во втором раунде Костюк сыграет с Элизе Мертенс.

Олег Шумейко-младший
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