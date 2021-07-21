Ястремская: «Для меня честь – представлять Украину на Олимпиаде»
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поделилась эмоциями от предстоящего дебюта на Олимпийских играх, а также рассказала об Олимпийской деревне и подготовке к турниру.
О дебюте на Олимпийских играх
Когда я узнала, что попала на Олимпиаду, то у меня не было никаких сомнений, ехать или нет. Я не хочу думать о том, мол, через четыре года будет же новая Олимпиада. Кто знает, что и как будет, жизнь такая непредсказуемая... Поэтому нужно пользоваться моментами и возможностями! Конечно, на Больших Шлемах есть очки и призовые, но Олимпиада – это совершенно другое, нельзя сравнивать эти турниры. Все-таки за год проводится четыре Шлема, а Олимпиада – раз в четыре года. Это честь представлять свою страну.
Для меня это впервые такой опыт быть одной, без близких или своей команды. Но здесь есть капитан команды, Михаил Филима, он очень хорошо поддерживает и помогает. Конечно, расстраивает то, что не будет зрителей, я люблю играть, когда на трибунах много людей, мне нравится эта энергетика. Но я уже играла без зрителей, так что я знаю, что это такое.
Об условиях в Олимпийской деревне
Питание хорошее и разнообразное. Изначально мы должны были жить вместе с Элиной Свитолиной, но как прилетели в Токио, то Михаил Филима сказал, что комнаты будут разные. В моем номере есть две кровати, два шкафчика, балкон, все необходимое. Ванная комната, правда, маленькая, для девушки это проблема, что все не разложишь (смеется). Но ничего страшного, зато есть большой стол в комнате. Есть свои плюсы, свои минусы.
Когда я играла юниорские турниры, там условия были в разы хуже. Кровать, конечно, не как дома, матрас здесь очень жесткий, но зато спина будет ровная. Не знаю, для кого как, но у меня только хорошие впечатления. Во-первых, для меня это впервые, во-вторых, я всегда мечтала участвовать в Олимпийских играх. Возможно, здесь не самый высокий уровень комфорта, но несмотря ни на что, Олимпиада проходит, и это главное. Я очень рада, что я здесь!
В самой деревне я не замечаю, чтобы у кого-то был дискомфорт в «пузыре». Очень просторное место, правила везде одинаковые. Все гуляют по территории, тут есть магазины, даже салон красоты есть, когда увидела, то удивилась! Рядом с тренажерным залом есть игровые, по деревне можно кататься на велосипеде. Контроль сильный, но оно того стоит!
О своей подготовке к турниру
Я тренировалась на харде после возвращения из Гамбурга. Я была уверена, что после нагрузок, которые у меня были все это время, никакой реакции организма на первый турнир не будет. Однако, тело отреагировало, сразу после турнира я вернулась домой и два дня отдыхала. С моим тренером мы увидимся только после Олимпиады, так как нам сказали, что лететь нужно без команды, хотя здесь я наблюдала, что многие были со своими тренерами.
Напомним, что знаменосцами сборной Украины будут Елена Костевич и Богдан Никишин.
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