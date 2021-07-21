Ястремская: «Для меня честь – представлять Украину на Олимпиаде»

Даяна Ястремская / Фото: btu.org.ua

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поделилась эмоциями от предстоящего дебюта на Олимпийских играх, а также рассказала об Олимпийской деревне и подготовке к турниру.



О дебюте на Олимпийских играх

Для меня это впервые такой опыт быть одной, без близких или своей команды. Но здесь есть капитан команды, Михаил Филима, он очень хорошо поддерживает и помогает. Конечно, расстраивает то, что не будет зрителей, я люблю играть, когда на трибунах много людей, мне нравится эта энергетика. Но я уже играла без зрителей, так что я знаю, что это такое.

Об условиях в Олимпийской деревне

Когда я играла юниорские турниры, там условия были в разы хуже. Кровать, конечно, не как дома, матрас здесь очень жесткий, но зато спина будет ровная. Не знаю, для кого как, но у меня только хорошие впечатления. Во-первых, для меня это впервые, во-вторых, я всегда мечтала участвовать в Олимпийских играх. Возможно, здесь не самый высокий уровень комфорта, но несмотря ни на что, Олимпиада проходит, и это главное. Я очень рада, что я здесь!

В самой деревне я не замечаю, чтобы у кого-то был дискомфорт в «пузыре». Очень просторное место, правила везде одинаковые. Все гуляют по территории, тут есть магазины, даже салон красоты есть, когда увидела, то удивилась! Рядом с тренажерным залом есть игровые, по деревне можно кататься на велосипеде. Контроль сильный, но оно того стоит!