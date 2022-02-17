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Ястремская упустила прекрасную возможность выйти в полуфинал турнира в Дубае

Украинская теннисистка уступила Маркете Вондрушовой
Теннис WTA
17 февраля 21:36
Ястремская упустила прекрасную возможность выйти в полуфинал турнира в Дубае

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление на турнире серии WTA 500 в Дубае, уступив 38-й ракетке мира Маркете Вондрушовой – 5:7, 4:6.

В первом сете украинка вела 5:2 и подавала на сет, но уступила. Во второй партии снова выигрывала со счетом 4:3 и имела два брейк-поинта, которые не реализовала, а затем уступила сет и, следовательно, матч.

В середине второй партии 21-летняя украинка брала медицинский тайм-аут.

Матч продлился 1 час и 41 минуту. За это время Ястремская выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 2 гейма на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

После матча Ястремская – Вондрушова определились полуфинальные пары турнира в Дубае – Симона Халеп – Алена Остапенко, Маркета Вондуршова – Вероника Кудерметова.

Таким образом, в одиночном разряде все украинские теннисистки завершили выступление. В парном – в полуфинале сыграет Людмила Киченок.

Возвращаясь к Ястремской, стоит отметить, что с новой недели украинка займет 120 место в одиночном рейтинге WTA.

Сергей Остапенко
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Теги

Даяна Ястремская Маркета Вондрусова

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