Ястремская упустила прекрасную возможность выйти в полуфинал турнира в Дубае

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление на турнире серии WTA 500 в Дубае, уступив 38-й ракетке мира Маркете Вондрушовой – 5:7, 4:6.

В первом сете украинка вела 5:2 и подавала на сет, но уступила. Во второй партии снова выигрывала со счетом 4:3 и имела два брейк-поинта, которые не реализовала, а затем уступила сет и, следовательно, матч.

В середине второй партии 21-летняя украинка брала медицинский тайм-аут.

Матч продлился 1 час и 41 минуту. За это время Ястремская выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 2 гейма на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

