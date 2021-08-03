Свитолина: «Эмоции переполняют меня до сих пор, я горжусь теми матчами, что провела в Токио»
Ястремская в США выиграла первый матч в паре за полтора года
Украинка в паре с россиянкой вышли в четвертьфинал
Даяна Ястремская / фото - Getty Images
На турнире серии WTA в Сан-Хосе украинка Даяна Ястремская в паре с Валерией Савиных обыграли мексиканку Гильяну Олмос и американку Сабрину Сантамарию 6:4, 7:5.
Дуэт украинской теннисистки и россиянки впервые выступил вместе в официальном матче и за 1 час и 25 минут противостояния оформил 2 эйса, при 3 «двойных». Соперницы ни разу не подали навылет, ошибившись при подаче четырежды.
Отметим, что последнюю победу в паре 21-летняя Ястремская одержала на этапе Кубка Билли Джин Кинг с Мартой Костюк еще в феврале 2020 года. Затем теннисистку преследовала череда неудач и дисквалификация.
На Олимпийских играх в паре с Элиной Свитолиной одесситки также уступили в первом матче.
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