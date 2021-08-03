Ястремская в США выиграла первый матч в паре за полтора года

Украинка в паре с россиянкой вышли в четвертьфинал

Даяна Ястремская / фото - Getty Images

На турнире серии WTA в Сан-Хосе украинка Даяна Ястремская в паре с Валерией Савиных обыграли мексиканку Гильяну Олмос и американку Сабрину Сантамарию 6:4, 7:5.

Дуэт украинской теннисистки и россиянки впервые выступил вместе в официальном матче и за 1 час и 25 минут противостояния оформил 2 эйса, при 3 «двойных». Соперницы ни разу не подали навылет, ошибившись при подаче четырежды.

Отметим, что последнюю победу в паре 21-летняя Ястремская одержала на этапе Кубка Билли Джин Кинг с Мартой Костюк еще в феврале 2020 года. Затем теннисистку преследовала череда неудач и дисквалификация.

На Олимпийских играх в паре с Элиной Свитолиной одесситки также уступили в первом матче.