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Завацька: «Те, що ми приїхали в США і грали за Україну – вже було круто»

Катаріна розповіла про свій кращий матч в кар’єрі за збірну
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
17:58
Завацька: «Те, що ми приїхали в США і грали за Україну – вже було круто»
Катаріна Завацька / Фото: фту

Завацька про матч проти США на Кубку Біллі Джин Кінг

Теніс, Катаріна Завацька, Кубок Біллі Джин Кінг

Українська тенісистка Катаріна Завацька розповіла про матч з США у Кубку Біллі Джин Кінг

Завацька: «Те, що ми приїхали в США і грали за Україну – вже було круто»

Катаріна розповіла про свій кращий матч в кар’єрі за збірну

Українська тенісистка Катаріна Завацька розповіла про матч з США у Кубку Біллі Джин Кінг.

«Я дуже гарно тренувалась на харді, але коли вийшла на перший матч – було так страшно, не знала, що мені робити. Ми витратили багато емоцій на інтерв’ю перед змаганнями. Весь тиждень розказували про війну, про наші історії. Тому вийшла на матч пустою. Перед другим поєдинком теж сильно хвилювалася, зранку навіть пітніли долоні. До прикладу, перед матчем з Плішковою такого не було. В матчах за збірну багато відповідальності, хоча навіть те, що ми туди приїхати і грали за Україну – вже було круто.

Перемога Ястремської над Пегулою дуже додала сил. Даяна грала дуже сильно, такі «камені» залітали, що я подумала, що мені потрібно грати активніше. Звісно, в мене інша гра, я не маю прагнути грати настільки агресивно, але в плані зарядженості все було гаразд. Я виходила на корт і добре знала, що буду робити. Куди буду ставити свої пляшечки, куди покладу рушник. Була набагато більш підготовленою до цього матчу.

Також добре, що на цей матч поставили Роджерс, а не Ріск, до матчу з якою готувалася. Я багато не думала, і в мене багато виходило. Іноді мені добре, коли я сама можу на корті швидко все проаналізувати і вирішити, що робити. Так я сфокусована на грі повністю, і думаю про правильні речі, а не про те, що в мене виходить, чи ні.

Чи найкращий це мій матч в кар'єрі? Так. Саме через його важливість. Бо якби я програла, то у нас вже не було б жодного шансу. На мені було дуже багато відповідальності, зазвичай важко з цим справляюся, бо мене трохи сковує. Матч з Роджерс змінив абсолютно все, мені тепер треба грати за такого стресу, бо мені це допомагає грати в свій найкращий теніс і бути такою сфокусованою, якою я була в цьому поєдинку.

Звичайно, в тенісному плані є моменти, які потрібно ще тренувати. Можна дуже багато в чому ще прогресувати, навіть і ментально. Але це був найкращий мій матч, і я рада, що нарешті змогла показати це в офіційному матчі, а не на тренуванні. Це дуже важливо».

Про велику кількість українських вболівальників.

«Це було так класно, бо я не відчувала, що граю десь в США і проти мене вболівають. Навпаки відчувала, що вболівають лише за мене. Можливо, це я була такою зарядженою, що так здалося. Але справді дуже сильно вболівали, кричали. Говорили мені: «Катя, давай за Луцьк! Це твоя гра!». Це було до мурашок, дуже багато адреналіну. Дякуючи ним була такою сфокусованою і боролась за кожен м’яч».

Нагадаємо, збірна України в кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг з рахунком 2:3 програла команді США.

Источник: sport.ua Карен Агабекян
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Катарина Завацкая

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