Катаріна Завацька / Фото: фту

Завацька про матч проти США на Кубку Біллі Джин Кінг

Теніс, Катаріна Завацька, Кубок Біллі Джин Кінг

Українська тенісистка Катаріна Завацька розповіла про матч з США у Кубку Біллі Джин Кінг

Завацька: «Те, що ми приїхали в США і грали за Україну – вже було круто»

Катаріна розповіла про свій кращий матч в кар’єрі за збірну

Українська тенісистка Катаріна Завацька розповіла про матч з США у Кубку Біллі Джин Кінг.

Перемога Ястремської над Пегулою дуже додала сил. Даяна грала дуже сильно, такі «камені» залітали, що я подумала, що мені потрібно грати активніше. Звісно, в мене інша гра, я не маю прагнути грати настільки агресивно, але в плані зарядженості все було гаразд. Я виходила на корт і добре знала, що буду робити. Куди буду ставити свої пляшечки, куди покладу рушник. Була набагато більш підготовленою до цього матчу.

Також добре, що на цей матч поставили Роджерс, а не Ріск, до матчу з якою готувалася. Я багато не думала, і в мене багато виходило. Іноді мені добре, коли я сама можу на корті швидко все проаналізувати і вирішити, що робити. Так я сфокусована на грі повністю, і думаю про правильні речі, а не про те, що в мене виходить, чи ні.

Чи найкращий це мій матч в кар'єрі? Так. Саме через його важливість. Бо якби я програла, то у нас вже не було б жодного шансу. На мені було дуже багато відповідальності, зазвичай важко з цим справляюся, бо мене трохи сковує. Матч з Роджерс змінив абсолютно все, мені тепер треба грати за такого стресу, бо мені це допомагає грати в свій найкращий теніс і бути такою сфокусованою, якою я була в цьому поєдинку.

Звичайно, в тенісному плані є моменти, які потрібно ще тренувати. Можна дуже багато в чому ще прогресувати, навіть і ментально. Але це був найкращий мій матч, і я рада, що нарешті змогла показати це в офіційному матчі, а не на тренуванні. Це дуже важливо».