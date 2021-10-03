Жабер: «Приложу максимум усилий, чтобы отобраться на Итоговый турнир»

Теннисистка из Туниса может «отцепить» от WTA Finals Элину Свитолину

16-я ракетка мира Онс Жабер рассказала о главной цели на конец сезона. Слова теннисистки из Туниса приводит пресс-служба WTA:

«Моя главная цель – отобраться на Итоговый в Гвадалахаре. Это моя мечта и станет для меня серьезным достижением. Невероятно знать, что я могу стать первой арабской теннисисткой, которая на него квалифицируется. Конечно, из-за этого я чувствую больше давления, но я смирилась с этим. Приложу максимум усилий, чтобы туда попасть. Если получится – отлично. Если нет, это будет сигналом, что надо отдохнуть и готовиться к следующему сезону».

Борьбу за попадание на Итоговый турнир Жабер ведет в том числе и с украинкой Элиной Свитолиной, которую Онс обыграла в последнем очном противостоянии.

3 октября Жабер сыграет в финале турнира в Чикаго против Гарбинье Мугурусы – еще одной претендентки на поездку в Мексику.

Положение в чемпионской гонке WTA: