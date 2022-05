Зверев: «Надеюсь, Надаль приедет здоровым на Roland Garros»

Александр Зверев / фото - tennishead.net

Третья ракетка мира Александр Зверев не включил четвертого номера мирового рейтинга Рафаэля Надаля в список фаворитов Roland Garros.

Zverev talking about the Roland Garros favourites and his chances in Paris



“I think Alcaraz is one of the favorites. Novak is one of the favorites. Tsitsipas. If I get in form, I can do well there.



There's a lot of guys that can play well on this surface"