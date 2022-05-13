Надаль: «Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни»

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о хронической травме стопы.

Испанца цитирует nytimes.com:

Мне приходится ежедневно пить тонну обезболивающих, чтобы иметь возможность тренироваться. Это моя реальность. И было много дней, как сегодня, когда я больше не мог с этим справляться».