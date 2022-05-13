Надаль: «Я не травмирован, но стопа снова очень болит»
Надаль: «Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни»
Легендарный испанец рассказал о хронической травме стопы
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о хронической травме стопы.
Испанца цитирует nytimes.com:
«Думаю, придет время, когда моя голова скажет: «Хватит». Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни. И проблема в том, что я много дней живу с невыносимой болью.
Мне приходится ежедневно пить тонну обезболивающих, чтобы иметь возможность тренироваться. Это моя реальность. И было много дней, как сегодня, когда я больше не мог с этим справляться».
Денис Шаповалов остановил Рафаэля Надаля в третьем круге Masters в Италии.
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