Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
18:00
Информационный марафон
20:25
Смешанные единоборства. RFP 86: Lviv Open Cup

Надаль: «Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни»

Легендарный испанец рассказал о хронической травме стопы
Теннис ATP
20:30
Надаль: «Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни»
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о хронической травме стопы.

Испанца цитирует nytimes.com:

«Думаю, придет время, когда моя голова скажет: «Хватит». Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни. И проблема в том, что я много дней живу с невыносимой болью.

Мне приходится ежедневно пить тонну обезболивающих, чтобы иметь возможность тренироваться. Это моя реальность. И было много дней, как сегодня, когда я больше не мог с этим справляться».

Денис Шаповалов остановил Рафаэля Надаля в третьем круге Masters в Италии.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рафаэль Надаль травмы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Шаповалов: «Тяжело наблюдать за Надалем, когда он играет через боль»
Шаповалов: «Тяжело наблюдать за Надалем, когда он играет через боль»
Теннис ATP
12:52
Надаль: «Я не травмирован, но стопа снова очень болит»
Надаль: «Я не травмирован, но стопа снова очень болит»
Теннис ATP
09:30
Шаповалов остановил Надаля в третьем круге Masters в Италии
Шаповалов остановил Надаля в третьем круге Masters в Италии
Теннис ATP
08:02
Надаль: «В моем возрасте тяжело, когда проблем больше, чем тебе по силам»
Надаль: «В моем возрасте тяжело, когда проблем больше, чем тебе по силам»
Теннис ATP
09 мая 21:00
Дальше Джокович. Алькарас победил Надаля и вписал свое имя в историю Masters в Мадриде
Дальше Джокович. Алькарас победил Надаля и вписал свое имя в историю Masters в Мадриде
Теннис ATP
06 мая 21:05
Джокович назвал главного соперника в карьере
Джокович назвал главного соперника в карьере
Теннис ATP
04 мая 14:45

Новости: Теннис

Надаль: «Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни»
Надаль: «Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни»
ATP
20:30
Президент Федерації тенісу росії: «Нас можуть зняти зі змагань через будь-які слова. Світоліна? Вона ніхто»
Президент Федерації тенісу росії: «Нас можуть зняти зі змагань через будь-які слова. Світоліна? Вона ніхто»
WTA
16:44
Снігур переграла білоруску на шляху до півфіналу турніру у Франції
Снігур переграла білоруску на шляху до півфіналу турніру у Франції
WTA
14:55
Шаповалов: «Тяжело наблюдать за Надалем, когда он играет через боль»
Шаповалов: «Тяжело наблюдать за Надалем, когда он играет через боль»
ATP
12:52
Світоліна: «Коли я морально не у формі, мій фізичний стан погіршується»
Світоліна: «Коли я морально не у формі, мій фізичний стан погіршується»
WTA
12:41
Долгополов: «россия ненавиит Украину практически в каждом аспекте»
Долгополов: «россия ненавиит Украину практически в каждом аспекте»
09:45
Надаль: «Я не травмирован, но стопа снова очень болит»
Надаль: «Я не травмирован, но стопа снова очень болит»
ATP
09:30
Шаповалов остановил Надаля в третьем круге Masters в Италии
Шаповалов остановил Надаля в третьем круге Masters в Италии
ATP
08:02
Російських і білоруських тенісистів допустять до Roland Garros. Санкції будуть лише в разі пропутінської заяви
Російських і білоруських тенісистів допустять до Roland Garros. Санкції будуть лише в разі пропутінської заяви
Grand Slam
12 мая 19:31
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
4
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости