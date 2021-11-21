Зверев уверенно обыграл Медведева и стал двукратным чемпионом Итогового турнира
Зверев стал первым теннисистом с 1990 года, который в плей-офф Итогового турнира обыграл первую и вторую ракеток мира
Немецкий теннисист повторил достижение Андре Агасси
Фото: ATP
Немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом Итогового турнира АТР.
В полуфинале олимпийский чемпион выиграл у Новака Джоковича (АТР 1), в финале – Даниила Медведева (АТР 2).
Таким образом, на пути к титулу Зверев обыграл первого и второго номеров мирового рейтинга, став первым теннисистом с 1990 года, которому удалось подобное. 31 год назад такой же путь к трофею проделал Андреа Агасси.
Напомним, чемпионами парного Итогового турнира стали теннисисты из Франции.