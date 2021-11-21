Финал Итогового турнира ATP-2021 станет самым молодым за последние 16 лет
Эрбер и Маю во второй раз в карьере выиграли Итоговый турнир АТР
В финале французы обыграли американо-британский дуэт
Фото: АТР
Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю стали чемпионами парного Итогового турнира АТР, обыграв в финале американца Раджива Рама и британца Джо Сэлисбери – 6:4, 7:6(0).
За 1 час и 32 минуты на корте французы выполнили 9 подач навылет, допустили 3 двойные ошибки и выиграли 1 гейм на приеме. Их соперники сделали 5 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также не имели ни одного шанса сделать брейк.
Эрбер и Маю во второй раз выиграли Итоговый турнир.
2019— ATP Tour (@atptour) November 21, 2021
2021
@p2hugz & @nmahut are now two-time champions at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/UnYvmCm8pP
Напомним, в одиночном разряде главный трофей разыграют Александр Зверев и Даниил Медведев.