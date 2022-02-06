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Зверев: «В этот раз со мной на Australian Open не было родителей и девушки»

Немецкий теннисист подвел итоги Открытого чемпионата Австралии
Теннис Grand Slam
17:30
Зверев: «В этот раз со мной на Australian Open не было родителей и девушки»
Александр Зверев / фото - tennishead.net

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о причине провала на Australian Open.

«В Австралии было слишком много давления и разговоров о том, что я могу стать первой ракеткой мира. Это засело в моей голове, и я с этим не справился.

Так и есть – поэтому я приехал в Монпелье, я хочу быть на корте, играть и добиваться большего. Это своего рода процесс обучения. Я впервые оказался в такой ситуации. В следующий раз, возможно, я не буду так много сидеть в телефоне.

В этот раз со мной в Австралии не было родителей и девушки, поэтому я много времени проводил в телефоне. В следующий раз, если они будут со мной, я, возможно, смогу отложить его, чтобы оградиться от внешнего мира.

Это то, что у меня получилось на Олимпиаде после полуфинала – я был фаворитом финала. Я должен это усвоить и извлечь урок. Я больше не молодой игрок.

Я брал титулы на каждом уровне. Не хватает только победы на турнире Grand Slam. Но в туре много игроков, которые преследуют такую же цель. Будет нелегко, но я каждый день работаю ради этого».

Александр Зверев в четвертом раунде Australian Open проиграл Денису Шаповалову.

Рене Тер Велде
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