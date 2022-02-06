Зверев: «В этот раз со мной на Australian Open не было родителей и девушки»
Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о причине провала на Australian Open.
«В Австралии было слишком много давления и разговоров о том, что я могу стать первой ракеткой мира. Это засело в моей голове, и я с этим не справился.
Так и есть – поэтому я приехал в Монпелье, я хочу быть на корте, играть и добиваться большего. Это своего рода процесс обучения. Я впервые оказался в такой ситуации. В следующий раз, возможно, я не буду так много сидеть в телефоне.
В этот раз со мной в Австралии не было родителей и девушки, поэтому я много времени проводил в телефоне. В следующий раз, если они будут со мной, я, возможно, смогу отложить его, чтобы оградиться от внешнего мира.
Это то, что у меня получилось на Олимпиаде после полуфинала – я был фаворитом финала. Я должен это усвоить и извлечь урок. Я больше не молодой игрок.
Я брал титулы на каждом уровне. Не хватает только победы на турнире Grand Slam. Но в туре много игроков, которые преследуют такую же цель. Будет нелегко, но я каждый день работаю ради этого».
Alexander #Zverev pretty open on what happened in @AustralianOpen. The German will play the final tomorrow at @OpenSuddeFrance. [THREAD]— Tennis Majors (@Tennis_Majors) February 5, 2022
"There was too much pressure in Australia, too much talking on the potential of being N.1. It was in my head and I didn’t handle it well." 1/5 pic.twitter.com/DfNHObwdnZ
Александр Зверев в четвертом раунде Australian Open проиграл Денису Шаповалову.
Комментарии 0