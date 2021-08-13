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Участник ОИ-2020 из России попался на допинге

Триатлонист сдал положительный тест на ЭПО
Olympics Токио-2020
10:41
Участник ОИ-2020 из России попался на допинге
Фото: Getty Images

Российский триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест, сообщила пресс-служба международного союза триатлона.

В пробе спортсмена, взятой на предолимпийском сборе, обнаружен рекомбинантный эритропоэтин, простыми словами – ЭПО.

Полянский временно отстранен, но может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

На Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43 место в личной гонке и стал 14 в составе эстафетной четверки. Теперь результат российской команды в эстафете может быть аннулирован.

Напомним, именно из-за допинга в Токио россияне не имели права выступать под собственным флагом. Также во время награждения российских спортсменов не воспроизводился гимн страны.

Сергей Остапенко
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