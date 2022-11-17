Шевченко: «Зараз не можу думати про повернення до роботи тренера»
Андрій Шевченко – віце-президент НОК України
Раніше легенда світового футболу був обраний членом організації
17 листопада 18:57
Андрій Шевченко / Фото - FacebookНа генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету України були обрані віце-президенти організації.
Першим віце-президентом НОК став Олексій Перевезінцев. Також цю посаду отримали екс-наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко, Марія Булатова та Олексій Дніпров.
За 106 голосів, проти – 5, утрималося – 9.
Раніше Шевченко був обраний членом НОК.
Нагадаємо, що Вадим Гутцайт став новим президентом організації, залишивши позаду свого головного конкурента Жана Беленюка.