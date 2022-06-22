Бах: «Ми всі наполегливо працюємо, щоб побачити сильну, успішну та горду команду України на Олімпійських іграх-2024»

Фото: IOC

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, виступаючи на Європейському вечорі спорту, значну частину своєї промови присвятив війні в Україні та українському олімпійському руху.



Про санкції проти росії та білорусі, що залишаються в силі та підтримку з боку Євросоюзу:

Оскільки вторгнення росії в Україну є кричущим порушенням Олімпійського перемир’я та нашої гуманітарної місії, у нас не було іншого вибору, окрім як вжити заходів. Наші дії – це санкції та захисні заходи.

Ми рекомендуємо не проводити міжнародні спортивні заходи в росії та білорусі, а також заборонити демонстрацію їхньої національної символіки. І вперше в нашій олімпійській історії ми скасували олімпійських ордени, які раніше вручили представникам російської влади.

Війна в Україні – це таке кричуще порушення Олімпійського перемир'я! Також ми очікуємо далекосяжних політичних, соціальних та економічних наслідків цієї війни, які роблять її поворотною точкою у світовій історії.

Тому ми повинні усвідомити, що ще не настав час скасувати усі наші рекомендації щодо санкцій і відсторонень.