Бах: «Ми всі наполегливо працюємо, щоб побачити сильну, успішну та горду команду України на Олімпійських іграх-2024»
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, виступаючи на Європейському вечорі спорту, значну частину своєї промови присвятив війні в Україні та українському олімпійському руху.
Про санкції проти росії та білорусі, що залишаються в силі та підтримку з боку Євросоюзу:
МОК та Олімпійський рух вжили негайних дій після того, як росія за підтримки білорусі розпочала цю війну. Позиція Олімпійського руху щодо війни викладена в моєму посланні «Дайте миру шанс», яке широко розповсюдили та оцінили уряди та організації по всьому світу, і тут я хотів би також подякувати єврокомісару Марії Габріель та всій комісії ЄС за їхню підтримку позиції МОК.
Оскільки вторгнення росії в Україну є кричущим порушенням Олімпійського перемир’я та нашої гуманітарної місії, у нас не було іншого вибору, окрім як вжити заходів. Наші дії – це санкції та захисні заходи.
Ми рекомендуємо не проводити міжнародні спортивні заходи в росії та білорусі, а також заборонити демонстрацію їхньої національної символіки. І вперше в нашій олімпійській історії ми скасували олімпійських ордени, які раніше вручили представникам російської влади.
Війна в Україні – це таке кричуще порушення Олімпійського перемир'я! Також ми очікуємо далекосяжних політичних, соціальних та економічних наслідків цієї війни, які роблять її поворотною точкою у світовій історії.
Тому ми повинні усвідомити, що ще не настав час скасувати усі наші рекомендації щодо санкцій і відсторонень.
Про місію МОК:
Наша місія – зробити світ кращим за допомогою спорту. Ця олімпійська місія не є політичною. Ця олімпійська місія є гуманітарною.
У ці надзвичайно важкі часи ми всі як ніколи потребуємо саме цього, щоб сприяти миру та солідарності. Останнім яскравим прикладом цього стала наша спільна реакція на війну в Україні.
Про солідарність з Україною та Париж-2024:
Олімпійський рух прагне об’єднати весь світ у мирному змаганні.
Ключовим елементом цієї об’єднавчої сили є солідарність у нашій олімпійській спільноті.
Ми були вражені безпрецедентним проявом солідарності від усього Олімпійського руху, зокрема тут – в Європі, щодо України.
Щоб це було максимально ефективно, ми призначили Президента НОК України та члена МОК Сергія Бубку координувати всі наші гуманітарні зусилля для України.
Я впевнений, що можу говорити від імені всіх нас, висловлюючи йому нашу повну солідарність з українською олімпійською спільнотою.
Ми всі наполегливо працюємо, щоб побачити сильну, успішну та горду команду України на Олімпійських іграх-2024.
Вадим Гутцайт виступає проти допуску росіян та білорусів до змагань в будь-якому статусі.
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