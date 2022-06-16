Бубка: «Пам’ятайте, Україна – це Європа!»

Фото: НОК України

Президент НОК України Сергій Бубка разом з Міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом виступили на Спортивному форумі Європейського Союзу, наголосивши на необхідності допомоги українській спортивній родині та у відбудові спортивної інфраструктури, зруйнованої рашистами після початку повномасштабного вторгнення:



Дуже важко порахувати скільки мільйонів ми отримали у вигляді різної допомоги нашим спортсменам, нашим дітям, нашій країні – і ми надзвичайно вдячні за все це.

Я ще раз хочу звернути увагу на важливість нашої солідарності. Як олімпієць я знаю, що наші цінності, наша єдність – це ключ до нашого спільного успіху. Протягом багатьох років я бачив достатньо прикладів прояву олімпійської солідарності, але та солідарність, яку ми бачимо зараз щодо України – це просто неймовірно.

Дякую усім за підтримку. Ми обов’язково переможемо, подолаємо усі виклики, адже ми робимо це разом. І пам’ятайте, Україна – це Європа.