Бубка виголосив останню промову на посаді президента НОК України

Функціонер займав цю посаду з 2005 року

Легендарний український спортсмен Сергій Бубка, який з 2005 року був президентом Національного олімпійського комітету України, виголосив свою останню промову на цій посаді:

«Я завжди працював для розвитку українського спорту і буду робити це далі. Ми всі велика олімпійська сім'я. Протягом свого президентства я працював так, щоб це розумів кожен. Ми працювали працюємо і за наступного президента будемо працювати разом, адже наша мета в тому, щоб наш спорт прославляв Україну на весь світ. Для мене була велика честь очолювати український спорт і служити олімпійським ідеалам».

У ці години проходить Генеральна асамблея НОК, на якій буде обраний новий президент організації.