Беленюк відреагував на скандальну заяву Баха, згадавши Гутцайта і Бубку
Бубка виголосив останню промову на посаді президента НОК України
Функціонер займав цю посаду з 2005 року
17 листопада 13:38
Легендарний український спортсмен Сергій Бубка, який з 2005 року був президентом Національного олімпійського комітету України, виголосив свою останню промову на цій посаді:
«Я завжди працював для розвитку українського спорту і буду робити це далі. Ми всі велика олімпійська сім'я. Протягом свого президентства я працював так, щоб це розумів кожен.
Ми працювали працюємо і за наступного президента будемо працювати разом, адже наша мета в тому, щоб наш спорт прославляв Україну на весь світ.
Для мене була велика честь очолювати український спорт і служити олімпійським ідеалам».
У ці години проходить Генеральна асамблея НОК, на якій буде обраний новий президент організації.