«Дякуємо за потужну підтримку». Сергій Бубка чуттєво виступив на Генасамблеї ЄОК
Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка отримав право виступити в перший день 51-ї Генеральної асамблеї Європейських олімпійських комітетів, котра проходить в Скоп’є, Північна Македонія.
Він чуттєво звернувся до всіх в залі, після чого отримав затяжні оплески:
«Дякуємо НОК Європи за сильну підтримку, яку вони надали нашим спортсменам та українській олімпійській спільноті».
IOC Member and NOC of Ukraine President @sergey_bubka shares a strong message of solidarity in his address to the EOC General Assembly.— EurOlympic (@EOCmedia) June 10, 2022
“Thank you to Europe’s NOCs for the very strong support they have shown to our athletes and the Ukrainian Olympic Community.” pic.twitter.com/yyp1k2ko8t
В Скоп'є Бубка і Україна вкотре отримали підтвердження того, що олімпійська сім’я підтримує нас в боротьбі з агресором.
Варто нагадати, що росіяни і білоруси не були допущені до Генасамблеї.
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