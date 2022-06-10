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«Дякуємо за потужну підтримку». Сергій Бубка чуттєво виступив на Генасамблеї ЄОК

росіяни і білоруси не були допущені до заходу в Північній Македонії
Olympics
19:18
«Дякуємо за потужну підтримку». Сергій Бубка чуттєво виступив на Генасамблеї ЄОК

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка отримав право виступити в перший день 51-ї Генеральної асамблеї Європейських олімпійських комітетів, котра проходить в Скоп’є, Північна Македонія.

Він чуттєво звернувся до всіх в залі, після чого отримав затяжні оплески:

«Дякуємо НОК Європи за сильну підтримку, яку вони надали нашим спортсменам та українській олімпійській спільноті».

В Скоп'є Бубка і Україна вкотре отримали підтвердження того, що олімпійська сім’я підтримує нас в боротьбі з агресором.

Варто нагадати, що росіяни і білоруси не були допущені до Генасамблеї.

Сергій Лук'яненко
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