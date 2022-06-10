«Дякуємо за потужну підтримку». Сергій Бубка чуттєво виступив на Генасамблеї ЄОК

росіяни і білоруси не були допущені до заходу в Північній Македонії

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка отримав право виступити в перший день 51-ї Генеральної асамблеї Європейських олімпійських комітетів, котра проходить в Скоп’є, Північна Македонія.

Він чуттєво звернувся до всіх в залі, після чого отримав затяжні оплески:

«Дякуємо НОК Європи за сильну підтримку, яку вони надали нашим спортсменам та українській олімпійській спільноті».

IOC Member and NOC of Ukraine President @sergey_bubka shares a strong message of solidarity in his address to the EOC General Assembly.



“Thank you to Europe’s NOCs for the very strong support they have shown to our athletes and the Ukrainian Olympic Community.” pic.twitter.com/yyp1k2ko8t — EurOlympic (@EOCmedia) June 10, 2022

В Скоп'є Бубка і Україна вкотре отримали підтвердження того, що олімпійська сім’я підтримує нас в боротьбі з агресором.

Варто нагадати, що росіяни і білоруси не були допущені до Генасамблеї.