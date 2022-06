«Дякуємо за потужну підтримку». Сергій Бубка чуттєво виступив на Генасамблеї ЄОК

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка отримав право виступити в перший день 51-ї Генеральної асамблеї Європейських олімпійських комітетів, котра проходить в Скоп’є, Північна Македонія.

Він чуттєво звернувся до всіх в залі, після чого отримав затяжні оплески:

IOC Member and NOC of Ukraine President @sergey_bubka shares a strong message of solidarity in his address to the EOC General Assembly.



“Thank you to Europe’s NOCs for the very strong support they have shown to our athletes and the Ukrainian Olympic Community.” pic.twitter.com/yyp1k2ko8t