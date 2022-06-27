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FISU оприлюднила нові дати проведення літньої Універсіади-2021

Всесвітні студентські ігри відбудуться в китайському Ченду
Olympics
08:51
FISU оприлюднила нові дати проведення літньої Універсіади-2021
Универсіада-2021 / Фото - insidethegames.biz
Літні Всесвітні студентські ігри, які повинні були пройти в 2021 році, відбудуться з 28 липня по 8 серпня 2023 року. Про це повідомила FISU (Міжнародна федерація університетського спорту) на своєму акаунті в Twitter.

Проведення Універсіади в Ченду (Китай) відкладається вже вдруге через пандемію коронавірусу.

Повідомляється, що вікові обмеження та право на участь будуть адаптовані для того, щоб в Універсіаді змогли взяти участь студенти, які мали таке право в 2021 і 2022 роках.

А тим часом вісім нових дисциплін включені в програму зимової Олімпіади-2026.
Володимир Кириченко
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Новини: Olympics

FISU оприлюднила нові дати проведення літньої Універсіади-2021
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