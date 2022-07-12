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Гутцайт: «Більше 3 тисяч наших спортсменів знаходяться на фронті. 100 чоловік вже загинули»

Міністр молоді та спорту – про українських героїв
Olympics
16:27
Гутцайт: «Більше 3 тисяч наших спортсменів знаходяться на фронті. 100 чоловік вже загинули»
Вадим Гутцайт / Фото - Facebook
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в ефірі телеканалу «Київ» поділився думкою щодо виступу українських спортсменів, як на міжнародній арені, так і на лінії фронту.

Наскільки ми можемо бути впевнені в українських спортсменах?

«І до війни всі спортсмени зрозуміли, як себе потрібно вести. Магучих на Іграх в Токіо відчувала таку ейфорію, що не бачила, хто поруч з нею ( мова про обійми і фото Ярослави з росіянкою Марією Ласіцкене – прим. ). Щоб це зрозуміти, потрібно бути спортсменом, які віддають все своє життя п'єдесталу Олімпіади».


«На сьогоднішній день ви вже бачите, які мотивовані наші спортсмени, як вони перемагають на змаганнях. Більше 3 тисяч наших спортсменів знаходяться на фронті, у нас вже є, на жаль, Небесна сотня – 100 наших спортсменів вже загинули».


«Зараз наші спортсмени віддають всі свої сили, щоб підняти наш прапор, щоб розповісти, що відбувається. Зараз у нас свій спортивний фронт, і ми докладаємо всіх зусиль».


Гутцайт вірить, що Україна зможе прийняти зимові Олімпійські ігри-2030.
Володимир Кириченко
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