Українські стрибуни у воду звернулися до Гутцайта зі скаргою на шантаж, погрози і приниження з боку тренера
Гутцайт: «Більше 3 тисяч наших спортсменів знаходяться на фронті. 100 чоловік вже загинули»
Міністр молоді та спорту – про українських героїв
16:27
Вадим Гутцайт / Фото - FacebookМіністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в ефірі телеканалу «Київ» поділився думкою щодо виступу українських спортсменів, як на міжнародній арені, так і на лінії фронту.
Наскільки ми можемо бути впевнені в українських спортсменах?
«І до війни всі спортсмени зрозуміли, як себе потрібно вести. Магучих на Іграх в Токіо відчувала таку ейфорію, що не бачила, хто поруч з нею ( мова про обійми і фото Ярослави з росіянкою Марією Ласіцкене – прим. ). Щоб це зрозуміти, потрібно бути спортсменом, які віддають все своє життя п'єдесталу Олімпіади».
«На сьогоднішній день ви вже бачите, які мотивовані наші спортсмени, як вони перемагають на змаганнях. Більше 3 тисяч наших спортсменів знаходяться на фронті, у нас вже є, на жаль, Небесна сотня – 100 наших спортсменів вже загинули».
«Зараз наші спортсмени віддають всі свої сили, щоб підняти наш прапор, щоб розповісти, що відбувається. Зараз у нас свій спортивний фронт, і ми докладаємо всіх зусиль».
Гутцайт вірить, що Україна зможе прийняти зимові Олімпійські ігри-2030.
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