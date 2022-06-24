Спорт працює на прийняття України до Євросоюзу. Бубка і Гутцайт провели зустріч з єврокомісаром Марією Габріель
Гутцайт: «Ми бачимо, як наші спортсмени перемагають, стоять на п'єдесталі з прапором та звучить гімн України»
Міністр молоді та спорту – про підтримку національних команд
14:19
Вадим Гутцайт / Фото - FacebookМіністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що державний орган забезпечив всі умови для того, щоб національні команди могли тренуватися за кордоном і проводити підготовчий процес до міжнародних турнірів.
Цитує Гутцайта mms.gov.ua.
«Для нас дуже важливо, щоб ми були конкурентоспроможні на Олімпійських іграх в Парижі. Тому зараз всі пріоритетні види спорту знаходяться за кордоном на тренувальному зборах».
«Деякі спортсмени готуються в Україні на олімпійських базах, розташованих в регіонах, де сьогодні немає бойових дій».
«Завдяки нашим воїнам український спорт не зупиняється. Ми бачимо, як наші спортсмени перемагають, стоять на п'єдесталі з прапором і звучить гімн України. Це дуже важливо, щоб на спортивному фронті весь світ знав, що Україна була, є і буде».
«Зараз всі засоби держави йдуть на перемогу, ми це розуміємо і готові все заради неї віддати. У цих умовах допомога від усього світу просто безпрецедентна».
Напередодні Гутцайт заявив, що вони з президентом НОК України Сергієм Бубкою наполягають на тому, щоб росіяни та білоруси не могли виступати на змаганнях навіть в якості нейтральних атлетів.