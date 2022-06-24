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Гутцайт: «Ми бачимо, як наші спортсмени перемагають, стоять на п'єдесталі з прапором та звучить гімн України»

Міністр молоді та спорту – про підтримку національних команд
Olympics
14:19
Гутцайт: «Ми бачимо, як наші спортсмени перемагають, стоять на п'єдесталі з прапором та звучить гімн України»
Вадим Гутцайт / Фото - Facebook
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що державний орган забезпечив всі умови для того, щоб національні команди могли тренуватися за кордоном і проводити підготовчий процес до міжнародних турнірів.

Цитує Гутцайта mms.gov.ua.

«Для нас дуже важливо, щоб ми були конкурентоспроможні на Олімпійських іграх в Парижі. Тому зараз всі пріоритетні види спорту знаходяться за кордоном на тренувальному зборах».


«Деякі спортсмени готуються в Україні на олімпійських базах, розташованих в регіонах, де сьогодні немає бойових дій».


«Завдяки нашим воїнам український спорт не зупиняється. Ми бачимо, як наші спортсмени перемагають, стоять на п'єдесталі з прапором і звучить гімн України. Це дуже важливо, щоб на спортивному фронті весь світ знав, що Україна була, є і буде».


«Зараз всі засоби держави йдуть на перемогу, ми це розуміємо і готові все заради неї віддати. У цих умовах допомога від усього світу просто безпрецедентна».


Напередодні Гутцайт заявив, що вони з президентом НОК України Сергієм Бубкою наполягають на тому, щоб росіяни та білоруси не могли виступати на змаганнях навіть в якості нейтральних атлетів.
Володимир Кириченко
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Вадим Гутцайт

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