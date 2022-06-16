Гутцайт: «Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників росії і білорусі»
Гутцайт: «Прошу підтримати, щоб Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС»
Міністр молоді та спорту зазначив, що український спорт кожен день війни зазнає нищівних втрат
16 червня 22:54
Фото: mms.gov.ua
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт виступив на Спортивному форумі Європейського Союзу:
Кожен день війни сфера фізичної культури та спорту України зазнає нищівних втрат. Велика кількість українських спортсменів, тренерів та іншого спортивного персоналу долучились до лав Збройних Сил України. Нам відомо, що в результаті цієї жахливої війни, український спортивний рух вже втратив понад 70 молодих і сміливих людей
Європейське суспільство прийняло наших громадян, наших дітей, нашу молодь, наших спортсменів. Українці вже відчувають себе частиною Європейської спільноти. Залишилося лише формально закріпити нашу єдність. Прошу вас підтримати нашу країну та виступити за те, щоб Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС.
Наголосив на необхідності надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС і Сергій Бубка.
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