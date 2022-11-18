Гутцайт – про Шуфрича і Суркіса: «Ми їх виводимо з членства НОК. На цьому їхнє перебування тут закінчується»
Гутцайт: «Зараз у мене в пріоритеті буде НОК України»
У пріоритеті буде олімпійський комітет
01:51
Я зосереджу своє бачення на розвитку олімпійського руху, на роботі НОК. Тому що це дуже важливий олімпійський орган, наша громадська організація, що представляє олімпійський спорт на міжнародній арені, Олімпійських іграх, на всіх світових рівнях. Звичайно, зараз у мене в пріоритеті буде НОК.
Раніше Гутцайт прокоментував заяви від Шуфріча і Суркіса.