Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:55
Гандбол. Бундесліга 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запоріжжя)

Гутцайт: «Зараз у мене в пріоритеті буде НОК України»

У пріоритеті буде олімпійський комітет
Olympics
01:51
Гутцайт: «Зараз у мене в пріоритеті буде НОК України»
Міністр молоді та спорту України і президент НОК Вадим Гутцайт в інтерв'ю телеканалу 1+1 розповів, як планує поєднувати посади.

Я зосереджу своє бачення на розвитку олімпійського руху, на роботі НОК. Тому що це дуже важливий олімпійський орган, наша громадська організація, що представляє олімпійський спорт на міжнародній арені, Олімпійських іграх, на всіх світових рівнях. Звичайно, зараз у мене в пріоритеті буде НОК.


Раніше Гутцайт прокоментував заяви від Шуфріча і Суркіса.
Денис Сєдашов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Вадим Гутцайт НОК (України)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Гутцайт: «Не розумію: Беленюк ще борець або депутат, або хто – не знаю»
Гутцайт: «Не розумію: Беленюк ще борець або депутат, або хто – не знаю»
Olympics
11:25
Гутцайт – про Шуфрича і Суркіса: «Ми їх виводимо з членства НОК. На цьому їхнє перебування тут закінчується»
Гутцайт – про Шуфрича і Суркіса: «Ми їх виводимо з членства НОК. На цьому їхнє перебування тут закінчується»
Olympics
18 листопада 20:17
1
Шуфріч і Суркіс залишать НОК України
Шуфріч і Суркіс залишать НОК України
Olympics
18 листопада 18:38
НОК без двох Андрїїв. Павелко слідом за Шевченком призупинив своє членство
НОК без двох Андрїїв. Павелко слідом за Шевченком призупинив своє членство
Olympics
18 листопада 17:57
Баюл в агресивній манері звернулася до Гутцайта
Баюл в агресивній манері звернулася до Гутцайта
Фігурне катання
18 листопада 14:35
Гутцайт: «Вірю в Україну, перемогу і нашу спортивну сім'ю»
Гутцайт: «Вірю в Україну, перемогу і нашу спортивну сім'ю»
Olympics
18 листопада 13:03
2

Новини: Olympics

Президент WADA: «Довіра до росії та її антидопінгової системи надзвичайно низька»
Президент WADA: «Довіра до росії та її антидопінгової системи надзвичайно низька»
12:41
Гутцайт: «Не розумію: Беленюк ще борець або депутат, або хто – не знаю»
Гутцайт: «Не розумію: Беленюк ще борець або депутат, або хто – не знаю»
11:25
Беленюк: «Представники різних федерацій попросили мене очолити їхній опір»
Беленюк: «Представники різних федерацій попросили мене очолити їхній опір»
09:10
Гутцайт: «Зараз у мене в пріоритеті буде НОК України»
Гутцайт: «Зараз у мене в пріоритеті буде НОК України»
01:51
Гутцайт – про Шуфрича і Суркіса: «Ми їх виводимо з членства НОК. На цьому їхнє перебування тут закінчується»
Гутцайт – про Шуфрича і Суркіса: «Ми їх виводимо з членства НОК. На цьому їхнє перебування тут закінчується»
18 листопада 20:17
Вітольда Баньку переобрано на посаду президента WADA
Вітольда Баньку переобрано на посаду президента WADA
18 листопада 19:36
Зозуля: «На виборах НОК на нас вилили відро з кров'ю та кістками загиблих»
Зозуля: «На виборах НОК на нас вилили відро з кров'ю та кістками загиблих»
18 листопада 18:42
Шуфріч і Суркіс залишать НОК України
Шуфріч і Суркіс залишать НОК України
18 листопада 18:38
НОК без двох Андрїїв. Павелко слідом за Шевченком призупинив своє членство
НОК без двох Андрїїв. Павелко слідом за Шевченком призупинив своє членство
18 листопада 17:57
Всі новини

Популярні новини

Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Бокс Професійний бокс
17 листопада 13:40
3
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Футбол Українські легіонери
18 листопада 13:05
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Бокс Професійний бокс
15 листопада 11:59
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Бокс Професійний бокс
14 листопада 07:15
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Бокс Професійний бокс
17 листопада 07:50
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
Бокс Професійний бокс
15 листопада 15:31
Всі новини