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Паралімпійська збірна України отримала нагороду The Visa Award

Експерти відзначили виступ українців на ОІ-2022 у Пекіні
Olympics
21:32
Паралімпійська збірна України отримала нагороду The Visa Award
Паралімпійська збірна України стала переможцем церемонії The Visa Award за самий надихаючий момент на зимових Паралімпійських іграх-2022.

Також нагороду The Visa Award отримав нідерландський ковзаняр Кай Вербей.

За дві нагороди організатори виплатять по $50 тисяч Національному спортивному комітету України та нідерландському осередку ЮНІСЕФ.

Відзначимо, що Visa додатково передасть $50 тисяч в фонд солідарності МОК і НОК України.

Нагадаємо, збірна Українці в Пекіні-2022 посіла друге місце в медальному заліку.

Карен Агабекян
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Теги

Паралімпійські ігри-2022

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Новини: Olympics

Паралімпійська збірна України отримала нагороду The Visa Award
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