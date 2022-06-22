Зеленський призначив стипендії для паралімпійців і дефлімпійців, які завойовували медалі в 2021 році
Паралімпійська збірна України отримала нагороду The Visa Award
Експерти відзначили виступ українців на ОІ-2022 у Пекіні
21:32
Також нагороду The Visa Award отримав нідерландський ковзаняр Кай Вербей.
За дві нагороди організатори виплатять по $50 тисяч Національному спортивному комітету України та нідерландському осередку ЮНІСЕФ.
Відзначимо, що Visa додатково передасть $50 тисяч в фонд солідарності МОК і НОК України.
Нагадаємо, збірна Українці в Пекіні-2022 посіла друге місце в медальному заліку.
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