Президент НОК Італії: «В Італії є велика єдність в бажанні допомогти Україні»

Ексклюзивне інтерв’ю Джованні Малаго для XSPORT

Джованні Малаго / фото - твіттер спеціаліста

Президент Національного олімпійського комітету Італії Джованні Малаго в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT розповів про допомогу, яку його країна надає Україні під час війни з росією, про забезпечення українських спортсменів з 20 видів спорту умовами для тренування, налагодження поставки гуманітарної допомоги в Україну та висловив велику повагу до Сергія Бубки.

Сергій Бубка з робочим візитом в офісі НОК Італії поряд з Джованні Малаго / фото - НОК Італії Сергій Бубка з робочим візитом в офісі НОК Італії поряд з Джованні Малаго / фото - НОК Італії

- Ми справді дуже близькі до України, до її болю і її трагедій, які ваш народ переживає в цей дуже сумний момент. Початок співпраці з моїм великим другом і колегою Сергієм Бубкою, а також з усім Олімпійським комітетом України, відбувся швидко та навіть раптово. Не було багато слів, просто стався телефонний дзвінок і все розпочалось. Для нас це був жест солідарності, який йшов від щирого серця.

- Спортсмени з яких видів спорту зараз тренуються в Італії?

- Хочу зазначити, що ми створили окрему команду в цьому напрямку, це стало можливим завдяки солідарності всіх італійських спортивних організацій. Загалом 20 наших федерацій надали допомогу українським спортсменам для підготовки до наступних міжнародних змагань.

- Чому для вашої країни важливо допомагати нам?

- Нам дуже важливо продемонструвати нашу підтримку Україні в цей скрутний для вашої країни час. Ми щиро відчуваємо себе поряд з вами й віримо в братерство, яке є дороговказною зіркою спорту й олімпійського руху.

- Наскільки ми знаємо, деякі українські спортсмени зараз живуть і тренуються в Італії безкоштовно. Як це стало можливим?

- Це стало можливим завдяки спільній роботі, а якщо конкретно, то завдяки кооперації нашого відомвства з урядом Італії та федераціями з різних видів спорту. Ми пишаємося, що нам вдалось організувати цей рух солідарності. Ця допомога є синтезом справжніх цінностей, за якими ми живемо. Ми не могли вчинити інакше.

Бубка, Малаго, Вадим Гутцайт та збірна України з фехтування на шаблях / фото - НОК Італії Бубка, Малаго та збірна України з фехтування на шаблях / фото - НОК Італії

- Після початку війни, ми негайно зв'язалися з вашим НОК, щоб все прояснити і максимально полегшити доставку допомоги. Ми розуміємо, що це не рятує від усіх проблем, але це може хоча б частково пом'якшити ті важкі випробовування, з якими ви зіткнулися під час війни. Загалом, ми дуже раді, що в нас є змога допомагати.

- Яка розмова у вас була з керівниками спортивних організацій і клубів Італії про підтримку України та українців?

- Ми спілкувались про це декілька разів і результатом цих дискусій стало спільне розуміння, що в нас є велика єдність у досягненні мети – допомогти Україні. Італійці підтримують українців в унісон, і це природній процес. Повинен зазначити, що випрацювання такої позиції не зайняло жодних зусиль, все було природньо, і всі питання вирішувались дуже швидко. До кого б ми не зверталися – ми отримували підтримку. Я справді пишаюся італійським спортом.

- На вашу думку, якою є позиція італійського суспільства в цілому щодо підтримки України?

- Я вважаю, що наша активність як раз красномовно символізує позицію нашої країни загалом, і окремо нашого спортивного руху стосовно війни в вашій державі. Ми на боці України, тут не може бути іншої думки.

- Світовий Олімпійський рух також дуже добре підтримує Україну. Чи підтримка нашої країни від фактично усього світу вас здивувала?

- Ні, абсолютно не здивувала, адже я знаю своїх колег і їхні цінності. Але перш за все я знаю, наскільки сильним є спорт, як інструмент єднання. Спільні цінності є сильнішими за будь-які відмінності.

Сергій Бубка, Вадим Гутцай та Джованні Малаго / фото - НОК Італії Сергій Бубка, Вадим Гутцай та Джованні Малаго / фото - НОК Італії

- Думаю, що це нова сходинка для нас. Ми показали нашу здатність гідно відповідати на нові виклики, нашу здатність змусити людей все більше і більше розуміти, наскільки фундаментальний спорт на соціальному рівні. Ця солідарність демонструє, що завдяки спорту ми разом можемо побудувати кращий світ, ніж той, в якому живемо зараз.

- Президент Олімпійського комітету України Сергій Бубка веде особисті переговори з іншими олімпійськими комітетами для підтримки України. Особиста роль олімпійського чемпіона Бубки була важливою в перемовинах з вами?

- Сергій є справжнім чемпіоном по життю. Він видатний посол України у світі, бо втілює в собі ідеали вашої країни. Через нього ми формуємо думку про сильних українців. Але наша підтримка України є безперечною через наші цінності.

Проте хочу відзначити його силу та гідність, з якими він долає цю ситуацію. Давай Сергію, давай Україно, ми всі разом з вами!