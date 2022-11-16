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Призупинено членство Білорусі в Міжнародному параолімпійському комітеті
Білорусь стала однією з країн агресорів
17 листопада 01:20
Так званий "президент" Білорусі олександр лукашенко
На позачерговій Генеральній асамблеї в Берліні Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) призупинив членство Паралімпійського комітету Білорусі.
У поясненні йдеться, що Паралімпійський комітет Білорусі нездатний виконувати зобов'язання членства відповідно до статуту організації.
За це рішення проголосували 54 члена МПК, проти – 45, утрималися – 18.
Зазначимо, що за день до цього МПК припинив членство Паралімпійського комітету росії.
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