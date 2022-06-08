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росію і білорусь позбавили права на участь в 51-й Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів

Даний захід пройде 10 і 11 червня в Північній Македонії
Olympics
14:06
росію і білорусь позбавили права на участь в 51-й Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів
Генеральна Асамблея ЄОК / Фото - Facebook
Виконком Європейських олімпійських комітетів відсторонив росіян і білорусів від участі в 51-й Генеральній Асамблеї.

Національні олімпійські комітети країн-агресорів не зможуть бути присутніми на заході ані онлайн, ані оффлайн. Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Генеральний секретар Європейських олімпійських комітетів Раффаеле Паньоцці повідомив президентам Національних олімпійських комітетів про те, що представники НОК росиъ і білоруси відсторонені від участі в 51-й Генеральній Асамблеї ЄОК. Таке рішення прийняв Виконавчий комітет ЄОК.

Відзначимо, що сесія 51-ї Генеральної Асамблеї ЄОК відбудеться в Північній Македонії 10 і 11 червня.

Нагадаємо, в МОК не дозволили російським і білоруським компаніям брати участь в тендері на показ Олімпійських ігор 2026 і 2028 років.
Володимир Кириченко
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Новини: Olympics

росію і білорусь позбавили права на участь в 51-й Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів
росію і білорусь позбавили права на участь в 51-й Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів
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