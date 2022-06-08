IBU попросив МОК внести одиночну змішану естафету в олімпійську програму
росію і білорусь позбавили права на участь в 51-й Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів
Даний захід пройде 10 і 11 червня в Північній Македонії
14:06
Генеральна Асамблея ЄОК / Фото - FacebookВиконком Європейських олімпійських комітетів відсторонив росіян і білорусів від участі в 51-й Генеральній Асамблеї.
Національні олімпійські комітети країн-агресорів не зможуть бути присутніми на заході ані онлайн, ані оффлайн. Про це повідомляє прес-служба НОК України.
Генеральний секретар Європейських олімпійських комітетів Раффаеле Паньоцці повідомив президентам Національних олімпійських комітетів про те, що представники НОК росиъ і білоруси відсторонені від участі в 51-й Генеральній Асамблеї ЄОК. Таке рішення прийняв Виконавчий комітет ЄОК.
Відзначимо, що сесія 51-ї Генеральної Асамблеї ЄОК відбудеться в Північній Македонії 10 і 11 червня.
Нагадаємо, в МОК не дозволили російським і білоруським компаніям брати участь в тендері на показ Олімпійських ігор 2026 і 2028 років.
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