Саладуха: «Кожне відібране росіянами дитяче життя – це часточка майбутнього, яке вони крадуть у нас з вами»
Саладуха: «Елітні спортсмени зараз всім забезпечені, можуть тренуватися і змагатися»
Народний депутат України – про підтримку атлетів під час війни
17:07
Ольга Саладуха / Фото - FacebookНародний депутат України і колишня легкоатлетка Ольга Саладуха в ефірі «UA: Українці радіо» розповіла про стан спортивних баз і тренувальний процес українських спортсменів під час військових дій на території країни.
«З базами є проблеми. Харків, Чернігів – біатлонна база, Кремінна, Маріуполь».
«Десь три тисячі наших спортсменів зараз знаходяться за кордоном. Приблизно 500 в Італії, що тренуються на олімпійській базі, багато виїхало до Польщі, Чехії, Німеччини, Іспанії, Болгарії».
«Елітні спортсмени зараз всім забезпечені, можуть тренуватися і змагатися. Ми не можемо втратити те, що накопичували десятиліттями, а через півтора року вже Олімпійські ігри. Тому нам потрібно зберігати елітний склад, а також молодь, яка до них підтягується».
«Ми дуже вдячні нашим європейським партнерам, які підтримують нас, спортивним федераціям, олімпійському комітету, вони нам протягнули руку допомоги. Уявіть, в якому психологічному стані спортсмени були тут, де немає можливості тренуватися».
Раніше Саладуха розповіла, чому під час війни важливо виступати на міжнародних турнірах.
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