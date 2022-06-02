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Саладуха: «Елітні спортсмени зараз всім забезпечені, можуть тренуватися і змагатися»

Народний депутат України – про підтримку атлетів під час війни
Olympics
17:07
Саладуха: «Елітні спортсмени зараз всім забезпечені, можуть тренуватися і змагатися»
Ольга Саладуха / Фото - Facebook
Народний депутат України і колишня легкоатлетка Ольга Саладуха в ефірі «UA: Українці радіо» розповіла про стан спортивних баз і тренувальний процес українських спортсменів під час військових дій на території країни.

«З базами є проблеми. Харків, Чернігів – біатлонна база, Кремінна, Маріуполь».


«Десь три тисячі наших спортсменів зараз знаходяться за кордоном. Приблизно 500 в Італії, що тренуються на олімпійській базі, багато виїхало до Польщі, Чехії, Німеччини, Іспанії, Болгарії».


«Елітні спортсмени зараз всім забезпечені, можуть тренуватися і змагатися. Ми не можемо втратити те, що накопичували десятиліттями, а через півтора року вже Олімпійські ігри. Тому нам потрібно зберігати елітний склад, а також молодь, яка до них підтягується».


«Ми дуже вдячні нашим європейським партнерам, які підтримують нас, спортивним федераціям, олімпійському комітету, вони нам протягнули руку допомоги. Уявіть, в якому психологічному стані спортсмени були тут, де немає можливості тренуватися».


Раніше Саладуха розповіла, чому під час війни важливо виступати на міжнародних турнірах.
Володимир Кириченко
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