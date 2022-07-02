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Сергій Бубка допоміг Україні отримати гуманітарну допомогу на суму майже 100 000 доларів

Гуманітарний штаб Національного олімпійського комітету розподілить 15 тонн дитячого харчування
Olympics
02 липня 23:19
Сергій Бубка допоміг Україні отримати гуманітарну допомогу на суму майже 100 000 доларів

Оплатив закупівлю – за ініціативи його голови Бек Сон Хака – південнокорейський конгломерат YoungAn Hat Co (через афілійовану компанію CLARK Europe GmbH). 

Гуманітарний штаб НОК України вкотре отримав допомогу з-за кордону на особисте прохання президента організації та члена МОК Сергія Бубки

Південнокорейський конгломерат YoungAn Hat Co прийняв рішення закупити 15 тонн дитячого харчування на суму більше ніж 3 мільйони гривень, зробили це через афілійовану компанію CLARK Europe GmbH. Допоміг у реалізації даного гуманітарного проєкту голова конгломерату Бек Сон Хак, який сам в дитинстві залишився сиротою через війну.

Українська компанія експрес-доставки Нова Пошта взяла на себе якнайшвидше доправлення гуманітарного вантажу в регіони України, причому – безкоштовно! 

Також долучилися до вирішення логістичних питань: НОК Словаччини, Мальтійська Служба Допомоги Словаччини – безкоштовне складування та транспортування зі Словаччини до Ужгорода, дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан, чемпіон світу Георгій Зантарая і голови Луганського та Харківського регіональних відділень НОК України – Віктор Острєцов та Віктор Христоєв.

Допомога надійде туди, де зараз перебуває велика кількість вимушено переміщених осіб або відбуваються активні бойові дії – а саме: в Київську область та переселенцям на Київщину з Луганської області, а також в міста Миколаїв, Дніпро та Харків.

Джерело: НОК України
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Сергій Бубка НОК (України)

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