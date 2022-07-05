Сергій Бубка: «Томас Бах в цій поїздці хотів зрозуміти, що МОК може зробити ще для України»
Президент НОК України Сергій Бубка під час візиту президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха до Києва розповів про зустріч голови МОК з Президентом України Володимиром Зеленським, про допомогу МОК українським спортсменам, а також про важливість підготовки українських олімпійців до літніх Ігор-2024 та зимових Ігор-2026 років:
«Ми дуже раді, що нарешті делегація МОК приїхала до України.
Президент Бах хотів зустрітись зі спортсменами, побачити ефективність роботи Фонду солідарності. І, ви чули, що він казав – він в цій поїздці хотів зрозуміти, що МОК може зробити ще для України.
Для Томаса Баха також дуже важливо аби наша команда підготувалась до Олімпіади в Парижі в 2024 році і в Мілані – в 2026, і виступала там на високому рівні. У МОК для цього є план та стратегія.
Президент Бах хотів зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленським, поспілкуватись та розповісти про наміри та речі, які робить МОК, та які у організації плани аби підтримувати олімпійську родину України.
Ми також обговорили ситуацію зі спортивною інфраструктурою, з її відновленням після війни. Президент Бах після візиту до України планує організувати конференцію для партнерів та спонсорів аби обговорити питання допомоги в реконструкції пошкоджених українських спортивних об’єктів.
З нашого боку як ми отримували, так і отримуємо це навантаження – цей біль, яку ми відчуваємо від війни. Наші дітки страждають, наші захисники гинуть, наші громадяни… Це дуже непросто психологічно.
Такий візит голови МОК є дуже важливим для України під час війни».