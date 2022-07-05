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Сергій Бубка: «Томас Бах в цій поїздці хотів зрозуміти, що МОК може зробити ще для України»

Коментар президента НОК України за підсумками візиту до Києва очільника Міжнародного олімпійського комітету.
Olympics
12:19
Сергій Бубка: «Томас Бах в цій поїздці хотів зрозуміти, що МОК може зробити ще для України»
Фото: НОК України

Президент НОК України Сергій Бубка під час візиту президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха до Києва розповів про зустріч голови МОК з Президентом України Володимиром Зеленським, про допомогу МОК українським спортсменам, а також про важливість підготовки українських олімпійців до літніх Ігор-2024 та зимових Ігор-2026 років:

«Ми дуже раді, що нарешті делегація МОК приїхала до України.

Президент Бах хотів зустрітись зі спортсменами, побачити ефективність роботи Фонду солідарності. І, ви чули, що він казав – він в цій поїздці хотів зрозуміти, що МОК може зробити ще для України. 

Для Томаса Баха також дуже важливо аби наша команда підготувалась до Олімпіади в Парижі в 2024 році і в Мілані – в 2026, і виступала там на високому рівні. У МОК для цього є план та стратегія.

Президент Бах хотів зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленським, поспілкуватись та розповісти про наміри та речі, які робить МОК, та які у організації плани аби підтримувати олімпійську родину України.

Ми також обговорили ситуацію зі спортивною інфраструктурою, з її відновленням після війни. Президент Бах після візиту до України планує організувати конференцію для партнерів та спонсорів аби обговорити питання допомоги в реконструкції пошкоджених українських спортивних об’єктів. 

З нашого боку як ми отримували, так і отримуємо це навантаження – цей біль, яку ми відчуваємо від війни. Наші дітки страждають, наші захисники гинуть, наші громадяни… Це дуже непросто психологічно.

Такий візит голови МОК є дуже важливим для України під час війни».

Джерело: НОК України
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Сергій Бубка Томас Бах

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