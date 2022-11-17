Беленюк відреагував на скандальну заяву Баха, згадавши Гутцайта і Бубку
Сьогодні відбудуться вибори нового президента НОК України
За посаду борються три кандидата
17 листопада 11:09
Сьогодні, 17 листопада, пройдуть вибори нового президента Національного олімпійського комітету України.
Генеральна асамблея в онлайн режимі почнеться о 12:00. На пост претендують: Вадим Гутцайт, Жан Беленюк і Ігор Малинський. Нинішній президент НОК Сергій Бубка свою кандидатуру не висував.
На генасамблеї також повинні оголосити, що одним з членів НОК стане легендарний футболіст Андрій Шевченко.
Фаворитом на посаду нового президента є Жан Беленюк.
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