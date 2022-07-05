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Стала відома сума, яка буде виділена українським урядом на відновлення спортивної інфраструктури

Реалізація цього плану повинна початися вже в 2022 році
Olympics
15:51
Стала відома сума, яка буде виділена українським урядом на відновлення спортивної інфраструктури
Церемонія відкриття літніх Ігор / Фото - Facebook
Напередодні план відновлення України, який 4 липня український уряд представило в Лугано (Швейцарія), оцінили 750 мільярдів доларів. 

Розрахований на 10 років український «план Маршалла» передбачає не тільки відновлення зруйнованої війною інфраструктури, а й побудова абсолютно нової – більш ефективної, сучасної і екологічної. Причому його реалізація повинна початися вже в 2022 році, незалежно від того, припиняться бойові дії.

Відзначимо, що на культуру і спорт буде виділено 15-20 млрд. дол. Сюди будуть входити проекти з відновлення зруйнованих установ культури, розвиток музеїв, меморіалів, культурних центрів, цифрової культури, кіно, реконструкція ДЮСШ і т.д.

А тим часом Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт висловився про фінансування українських спортсменів.
Джерело: epravda.com.ua Володимир Кириченко
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Новини: Olympics

Стала відома сума, яка буде виділена українським урядом на відновлення спортивної інфраструктури
Стала відома сума, яка буде виділена українським урядом на відновлення спортивної інфраструктури
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