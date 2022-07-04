Томас Бах: «Те, що робить Сергій Бубка – дуже велика праця на благо українського спорту. Разом з Вадимом Гутцайтом вони дуже сильно допомогають вашим спортсменам»

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах в інтерв’ю YouTube-каналу НОК України розказав про мету свого візиту до Києва.

Про солідарність

Про візит до Києва та роботу Сергія Бубки

Ваші атлети та їхні сім’ї пережили багато чого за останній час, але вони продовжують представляти країну на міжнародній арені і хочуть аби їхня Батьківщина була успішною. Так само цього хоче і мій великий друг, президент НОК України Сергій Бубка. Я знаю, що він хотів би бути в Україні в цей нелегкий для вашоі держави час, проте ми потребуємо його присутності в офісі МОК аби координувати великі обсяги допомоги вашим атлетам.

Те, що робить Сергій Бубка – дуже велика праця на благо українського спорту. Вони разом з Міністром спорту Вадимом Гутцайтом справді дуже сильно допомогають вашим спортсменам».