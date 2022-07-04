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Томас Бах: «Те, що робить Сергій Бубка – дуже велика праця на благо українського спорту. Разом з Вадимом Гутцайтом вони дуже сильно допомогають вашим спортсменам»

Президент МОК дав емоційне інтерв’ю на олімпійській базі в Конча-Заспі
Olympics
23:10
Томас Бах: «Те, що робить Сергій Бубка – дуже велика праця на благо українського спорту. Разом з Вадимом Гутцайтом вони дуже сильно допомогають вашим спортсменам»

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах в інтерв’ю YouTube-каналу НОК України розказав про мету свого візиту до Києва.

Про солідарність

«Ми хочемо продемонструвати солідарність Олімпійського руху з нашими друзями в Україні. Ми розуміюємо, наскільки вам зараз важко і ми хочемо не словом, а ділом показати нашу підтримку, хочемо дати зрозуміти, що Україна не на одинці зі своїми проблемами. 

Всі наші думки з Україною, ми зробимо все аби реалізувати Олімпійську мрію українців».

Про візит до Києва та роботу Сергія Бубки

«Причина візиту до України – дізнатись, як ми можемо допомогати українцям ще більше. Де б я не був, питав у українських спортсменів, що їм потрібно та уважно слухав всі їхні побажання. 

Ваші атлети та їхні сім’ї пережили багато чого за останній час, але вони продовжують представляти країну на міжнародній арені і хочуть аби їхня Батьківщина була успішною. Так само цього хоче і мій великий друг, президент НОК України Сергій Бубка. Я знаю, що він хотів би бути в Україні в цей нелегкий для вашоі держави час, проте ми потребуємо його присутності в офісі МОК аби координувати великі обсяги допомоги вашим атлетам. 

Те, що робить Сергій Бубка – дуже велика праця на благо українського спорту. Вони разом з Міністром спорту Вадимом Гутцайтом справді дуже сильно допомогають вашим спортсменам».

Про бажання допомагати та захоплення українцями

«Коли ти дивишся в очі українським спортсменам та слухаєш їхні розповіді, ти відчуваєш біль, який є в їхньому серці. Підтримка, яку ми надаємо Україні, йде від душі, ми навіть не задумувались, чи варто допомогати. Це не обговорюється. Адже ми – одна олімпійська родина. 

Коли ми спілкувались з українськими атлетами, ми бачили посмішки на їхніх обличчях. І це радує, адже ми хочемо аби українці дивились в майбутнє з оптимізмом і були в ньому впевнені. 

Я захоплююсь молодими українцями, тим, як вони реагують на війну, як вони переживають трагедію війни. І в той же час, вони залишаються сильними, виборюють нагороди та змушують всіх пишатись своєю Батьківщиною».

Про майбутнє наших олімпійців

«Ми віримо, що побачимо сильну та горду збірну України на літній Олімпіаді в Парижі в 2024 році та зимових Іграх в Мілані та Кортіні в 2026 році. Я вірю, що ваша збірна змусить вболівальників нею пишатись. І нею будуть пишатись не тільки українські вболівальники, а й увесь Олімпійських рух».


 

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Томас Бах Сергій Бубка

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