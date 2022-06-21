Це не Олімпіада, але спектакль не меньш видовищний. Рівно рік залишився до старту III Європейських ігор в Кракові

Емоції від головного спортивного форуму Старого світу вже відчули на собі Баку і Мінськ
III Європейські ігри у Кракові / Фото - Twitter
21 червня 2023 року стартують III Європейські гри, які відбудуться в польському Кракові.
Європейські ігри є міжнародним комплексним спортивним форумом серед спортсменів Старого Світу, який проводять раз на чотири роки під егідою Європейських олімпійських комітетів (ЕОК).
Перші Європейські ігри пройшли з 12 по 28 червня 2015 року в столиці Азербайджану місті Баку. Потім через чотири роки головний спортивний фестиваль Європи прийняв Мінськ (Білорусь).
Церемонія відкриття і закриття (2 липня) III Європейських ігор пройде на стадіоні «Таурон Арена Краків». У програму змагань увійдуть 23 види спорту.
Раніше стало відомо, що з 5 по 12 серпня 2023 року в Балі (Індонезія) пройдуть Другі Всесвітні пляжні ігри
.
Коментарі 0