Це не Олімпіада, але спектакль не меньш видовищний. Рівно рік залишився до старту III Європейських ігор в Кракові

Емоції від головного спортивного форуму Старого світу вже відчули на собі Баку і Мінськ

III Європейські ігри у Кракові / Фото - Twitter 21 червня 2023 року стартують III Європейські гри, які відбудуться в польському Кракові.



Європейські ігри є міжнародним комплексним спортивним форумом серед спортсменів Старого Світу, який проводять раз на чотири роки під егідою Європейських олімпійських комітетів (ЕОК).



Перші Європейські ігри пройшли з 12 по 28 червня 2015 року в столиці Азербайджану місті Баку. Потім через чотири роки головний спортивний фестиваль Європи прийняв Мінськ (Білорусь).



Церемонія відкриття і закриття (2 липня) III Європейських ігор пройде на стадіоні «Таурон Арена Краків». У програму змагань увійдуть 23 види спорту.



In year the the 3rd edition of the European Games will land in Poland!



TODAY MARKS ONLY 1 YEAR TO GO LET'S MAKE NOISE

# 1YearToGo # EuropeanGames2023 # KrakowMałopolska2023 pic.twitter.com/DeYx1GwNmw - EurOlympic (@ EOCmedia) June 21, 2022



Раніше стало відомо, що з 5 по 12 серпня 2023 року в Балі (Індонезія) пройдуть



21 червня 2023 року стартують III Європейські гри, які відбудуться в польському Кракові.Європейські ігри є міжнародним комплексним спортивним форумом серед спортсменів Старого Світу, який проводять раз на чотири роки під егідою Європейських олімпійських комітетів (ЕОК).Перші Європейські ігри пройшли з 12 по 28 червня 2015 року в столиці Азербайджану місті Баку. Потім через чотири роки головний спортивний фестиваль Європи прийняв Мінськ (Білорусь).Церемонія відкриття і закриття (2 липня) III Європейських ігор пройде на стадіоні «Таурон Арена Краків». У програму змагань увійдуть 23 види спорту.Раніше стало відомо, що з 5 по 12 серпня 2023 року в Балі (Індонезія) пройдуть Другі Всесвітні пляжні ігри

Володимир Кириченко