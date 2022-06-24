«В історії олімпійського руху з 1896 року вперше такі безпрецедентні заходи!». Олена Говорова – про роботу гумштабу НОК України, відсторонення росіян та олімпійську солідарність
«Україна – це Європа!». НОК України привітав країну з наданням статусу кандидата
Олімпійське співтовариство за возз'єднання з європейською спортивної сім'єю
15:48
Прапори України та ЄС / Фото - noc-ukr.orgУкраїнський олімпійський рух завжди прагнув до об'єднання з європейською спортивною сім'єю. Про це на минулому тижні в своєму виступі на Європейському спортивному форумі сказав президент НОК України Сергій Бубка:
«Україна – це Європа!».
23 червня відбулася історична подія – Рада Європи надала Україні статус кандидата в члени Європейського союзу.
Українське Олімпійське співтовариство активно підтримує возз'єднання з європейської спортивної сім'єю. Про це повідомляється на офіційному сайті НОК України.
Раніше Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що державний орган забезпечив всі умови для того, щоб національні команди могли тренуватися за кордоном і проводити підготовчий процес до міжнародних турнірів.