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«Україна – це Європа!». НОК України привітав країну з наданням статусу кандидата

Олімпійське співтовариство за возз'єднання з європейською спортивної сім'єю
Olympics
15:48
«Україна – це Європа!». НОК України привітав країну з наданням статусу кандидата
Прапори України та ЄС / Фото - noc-ukr.org
Український олімпійський рух завжди прагнув до об'єднання з європейською спортивною сім'єю. Про це на минулому тижні в своєму виступі на Європейському спортивному форумі сказав президент НОК України Сергій Бубка:

«Україна – це Європа!».


23 червня відбулася історична подія – Рада Європи надала Україні статус кандидата в члени Європейського союзу.

Українське Олімпійське співтовариство активно підтримує возз'єднання з європейської спортивної сім'єю. Про це повідомляється на офіційному сайті НОК України.

Раніше Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що державний орган забезпечив всі умови для того, щоб національні команди могли тренуватися за кордоном і проводити підготовчий процес до міжнародних турнірів.
Володимир Кириченко
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Сергій Бубка НОК

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