Віце-президент Єврокомісії: «Дякую за зразкову і недвозначну позицію всього олімпійського руху щодо війни в Україні»
Напередодні оголошення рішення з надання Україні статусу кандидата в члени Європейського союзу президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка разом з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом і президентом Європейських олімпійських комітетів Спіросом Капралосом провели робочу зустріч з Віце-президентом Єврокомісії Маргарітісом Схінасом.
«У ці неспокійні часи приємно обмінятися думками з Томасом Бахом, Сергієм Бубкою і Спіросом Капралосом. Вдячний за зразкову і недвозначну позицію всього олімпійського руху щодо війни в Україні» - написав Схінас в своєму Twitter.
In these turbulent times a pleasure to exchange with IOC President Thomas Bach @ iocmedia @ sergey_bubka @ SpyrosCapralos @ parsonsandrew on our common European and Olympic values.- Margaritis Schinas (@ MargSchinas) June 21, 2022
Grateful for the exemplary and unequivocal stance of the whole Olympic Movement on the war in Ukraine pic.twitter.com/1xmQzlHbTK
Нагадаємо, що Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу.