Віце-президент Єврокомісії: «Дякую за зразкову і недвозначну позицію всього олімпійського руху щодо війни в Україні»

Фото: euractiv.com

Напередодні оголошення рішення з надання Україні статусу кандидата в члени Європейського союзу президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка разом з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом і президентом Європейських олімпійських комітетів Спіросом Капралосом провели робочу зустріч з Віце-президентом Єврокомісії Маргарітісом Схінасом.

In these turbulent times a pleasure to exchange with IOC President Thomas Bach @ iocmedia @ sergey_bubka @ SpyrosCapralos @ parsonsandrew on our common European and Olympic values.



Grateful for the exemplary and unequivocal stance of the whole Olympic Movement on the war in Ukraine pic.twitter.com/1xmQzlHbTK