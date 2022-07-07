Закарпаття отримало 2400 кг дитячого харчування від НОК України

Все передане – повністю органічне та підходить навіть для найменших дітей

фото - НОК України

Національний олімпійський комітет України в якості гуманітарної допомоги передав закарпатцям дитяче харчування, повідомляє сторінка НОК України в Facebook.

Вантаж із дитячим харчуванням отримала Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня. У закладі зараз перебувають 70 маленьких пацієнтів, 11 з них – з інших областей.

Важливо, що все передане – повністю органічне та підходить навіть для найменших дітей.

Гуманітарну допомогу загальною вагою 2400 кг, яку оплатив південнокорейський конгломерат YoungAn Hat Co (через афілійовану компанію CLARK Europe Gmb), доставили за сприяння обласної військової адміністрації, НОК Словаччини та Мальтійської Служби Допомоги Словаччини.

Напередодні НОК України передав гуманітарний вантаж спортсменам з Маріуполя, Краматорська та Слов’янська.