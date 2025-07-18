Володимир Кириченко

Володар титулу WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес (30-0, 24 КО) поділився очікуваннями від реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Мій прогноз на бій – перемога Олександра Усика. Думаю, він зламає опір Дюбуа ще більш упевнено, ніж у першому поєдинку».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою