Спаринг партнер Усика розібрав поєдинок українця з Паркером
Радченко вважає, що Олександр залишить ринг переможцем
близько 1 години тому
Колишній претендент на титул WBC Сергій Радченко (11-8, 5 KO) висловився в інтерв’ю Lucky Punch про наступний крок у кар’єрі Олександра Усика (24-0, 15 KO).
Що думаєте про можливий бій проти Джозефа Паркера? Чи потрібен Усику цей поєдинок і як, на вашу думку, він може завершитися?
Який поєдинок потрібен Усику, а який ні – це може вирішувати тільки сам Саша. Він сам знає про свої цілі, самопочуття та бажання.
Глядачі й вболівальники можуть лише міркувати. Щодо Паркера – я особисто його знаю, бачив його роботу в ринзі з Володимиром Кличком та останні виступи. Цей хлопець має характер, силу й навички, завдяки яким може створити складнощі будь-якому боксеру.
Якщо Усик вибере його наступним суперником, то, думаю, ми побачимо чудовий бій, у якому Олександр здобуде перемогу.
Також були розмови про поєдинок проти Ф’юрі. Чи хотіли б ви побачити трилогію?
Так. Я думаю, якщо промоутери зроблять цікаву розкрутку бою, а сам Тайсон додасть вогню, то буде цікаво. Завжди хочеться дивитися бої, в яких беруть участь два яскраві спортсмени.
Флойд Мейвезер не вважає Усика найкращим боксером світу.