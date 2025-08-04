Олег Шумейко

Колишній претендент на титул WBC Сергій Радченко (11-8, 5 KO) висловився в інтерв’ю Lucky Punch про наступний крок у кар’єрі Олександра Усика (24-0, 15 KO).

Що думаєте про можливий бій проти Джозефа Паркера? Чи потрібен Усику цей поєдинок і як, на вашу думку, він може завершитися?

Який поєдинок потрібен Усику, а який ні – це може вирішувати тільки сам Саша. Він сам знає про свої цілі, самопочуття та бажання.

Глядачі й вболівальники можуть лише міркувати. Щодо Паркера – я особисто його знаю, бачив його роботу в ринзі з Володимиром Кличком та останні виступи. Цей хлопець має характер, силу й навички, завдяки яким може створити складнощі будь-якому боксеру.

Якщо Усик вибере його наступним суперником, то, думаю, ми побачимо чудовий бій, у якому Олександр здобуде перемогу.

Також були розмови про поєдинок проти Ф’юрі. Чи хотіли б ви побачити трилогію?

Так. Я думаю, якщо промоутери зроблять цікаву розкрутку бою, а сам Тайсон додасть вогню, то буде цікаво. Завжди хочеться дивитися бої, в яких беруть участь два яскраві спортсмени.

Флойд Мейвезер не вважає Усика найкращим боксером світу.