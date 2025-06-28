Вайлдер зізнався, за кого вболівав у протистоянні Усик – Ф’юрі
Деонтей вважав, що стиль українця принесе Олександру перемогу
близько 1 години тому
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Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 KO) в інтерв’ю Ring Magazine висловився про поєдинки Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO):
Я (вболівав за Усика, щоб він переміг Ф'юрі). Я знав його можливості та його майстерність. Я казав людям перед першим боєм, що Усик переможе, виходячи з його стилю. Я обирав свого фаворита, і це не мало нічого спільного з (моїм суперництвом з Ф'юрі). І після того, як Усик переміг Тайсона вперше, я знав, що в другому поєдинку буде легше. Я радий за Усика.
Деонтей зізнався, що багато разів думав про завершення кар’єри.