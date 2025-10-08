Олег Шумейко

11 жовтня відбудеться у київському Палаці спорту відбудеться благодійний вечір боксу Charity Boxing Event in Support of Veterans від SpartaBox Faniian Promotions. Головною подією стане поєдинок колишнього чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Віктора Постола (32-5, 12 KO). 41-річний українець проведе бій за титул IBO International з іспанцем Алехандро Мойєю (22-2, 12 KO).

Більшість боксерів у такому поважному віці якщо ще не завершили зі спортом, то б’ються «для галочки». Але це не про Постола. Віктор в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT зізнався, що майбутній поєдинок – початок шляху до повноцінного титулу IBO. Про бій з Мойєю, найважливіші моменти кар’єри та можливість виступити на одному івенті з захисниками України від рашистської навали – читайте далі.

Вікторе, 11 жовтня ви повертаєтеся до рингу і в Києві проведете пояс за титул IBO International. Що для вас взагалі означає цей поєдинок?

У січні я закрив поразку, тому для мене цей поєдинок за пояс IBO International – дуже важлива подія. Якщо я здобуду перемогу, у мене буде шанс поборотися за повноцінний пояс чемпіона IBO.

Наразі титулом IBO володіє британець Адам Азім, який по ходу своєї кар'єри перемагав іншого українця Арама Фаніяна. Було б додатковою мотивацією не тільки поборотися за пояс, а ще й поквитатися за співвітчизника?

Дійсно це так, але не будемо заглядати наперед. Я хочу, по-перше, здобути перемогу. І потім, якщо все складеться добре, буде пояс у мене на руках, то ми будемо кидати виклик чемпіону. Я буду готовий поїхати і боксувати хоч у нього вдома.

Вашим суперником буде 32-річний іспанець Алехандро. Що можете про нього сказати?

Дивився його поєдинки, 22 бої, дві поразки, не програвав нокаутом. Стійкий суперник, перекритий, йде вперед. Тому, я думаю, буде цікавий поєдинок.

Будемо відверті, суперник – точно не мішок. Коли ви розумієте, що перед вами буде серйозний опонент, це додає мотивації?

Так, тому що ми всі розуміємо, що на кону буде інтернаціональний титул. Як кажуть, мішка не привезуть. Тому, буде конкурентний поєдинок.

Іспанський бокс якось не на такому серйозному рівні, як наш, наприклад. Чи зустрічались ви колись з іспанцями? Як з ними боксувати?

Колись давно, на початку своєї кар'єри, це був 5-6-й поєдинок. Я боксував з іспанцем, я переміг за очками. Але це було дуже-дуже давно.

Вікторе, розкажіть, будь ласка, про підготовку до бою. Де вона проходить? Хто тренер? З ким спарингуєте?

Спочатку почалася підготовка в Карпатах у місті Рахові. Там я побігав і потім приїхав сюди. У Броварах почав підготовку – були спаринги і в Києві, і в Броварах. Все за планом. Спаринг партнери – молоді боксери, як любителі, так і професіонали. Слава Богу, без травм. Залишилося кілька днів і бій.

Ви якось в інтерв’ю казали, що вже зараз під час спарингів з молодшими боксерами, відчуваєте, що молодь наступає на п’яти. В той же час, хлопці, які з вами стояли в парах, кажуть, що ваш досвід долає все. Як вам зараз фізично готуватись до боїв? Вік – це лише цифри у паспорті?

Не дивлячись на те, що мені 41 рік… Сили є, бажання є, але дійсно вже трохи важкувато стає.

Коли я був молодий… І зараз стою з молодими хлопцями, то мені доводиться витрачати сил у 2-3 рази більше. Тому що не хочеться молодих, як кажуть, пропускати. Доводиться напружуватися. Дійсно, важкувато, але треба пройти це.

Чи довше зараз займає підготовка до поєдинку, аніж коли ви були молодшим? Чи терміни залишилися тими ж?

В моєму віці я цю підготовку почав за три-три з половиною місяці. Коли я був молодий, мені півтора місяці з головою вистачало. Але зараз мені потрібно більше часу, щоб набрати форму, щоб скинути правильну вагу. Тому що я скидаю немаленьку вагу, тому правильно до всього цього треба підійти.

Підготовка підходить до завершення, зі спарингами вже закінчили?

Так, спаринги вже закінчились, останній був 3 жовтня. Залишилося трохи – робота на лапах, снаряди. Підтримувати себе у формі до зважування, а далі у суботу бій.

Чи часто згадуєте свої бої в США: з Кроуфордом, Рамірезом, Маттіссе, Тейлором? Можливо, в спілкуванні з дітьми…

Так, дійсно, часто згадую. І мене запитують: «З ким боксував Мойя?». Дійсно, він можливо не боксував з топовими боксерами… Але, згадуючи свої поєдинки, я пройшов всіх топових боксерів.

Але я ні в якому разі не ставлюся до Мойї як до слабкого. До кожного боксера готуюся як до серйозного суперника.

Якраз щодо Кроуфорда. Нещодавні він у досить поважному віці (38 років) переміг Канело Альвераса. Тож десь цей вік можна перекрити технічною підготовкою…

Дійсно. Головне, правильно підійти, підготуватися, і ти гарно відбоксуєш. Я впевнений в цьому.

А який взагалі бій для вас є найбільш пам’ятним в кар’єрі?

Коли я став чемпіоном світу у бою з Лукасом Маттіссе. І другий поєдинок – з Теренсом Кроуфордом, в якому на кону були пояси WBC та WBO.

Можливо, в якомусь бою хотіли б щось змінити?

Не можу сказати. Кожний поєдинок по-різному виглядав. Не знаю…

Яка наразі ваша головна ціль в кар’єрі?

Наразі в мене мета – завоювати пояс International IBO. І якщо все складеться добре – відбоксувати з (повноцінним) чемпіоном. Це поки що моя головна мета.

Яким би ви хотіли аби вас як боксера запам’ятали фанати боксу?

Я вже вписав своє ім'я в історії боксу. Але ще хотів би, якщо вийде, то ще завоювати пояс – це було б чудово.

Вечір боксу 11 жовтня від Spartabox Faniian Promotions буде благодійним, в межах нього також пройде 6 боїв ветеранів війни. Наскільки важливо зараз підтримувати наших захисників?

Це дуже круто, тому що в цьому шоу будуть боксувати ветерани, наші захисники. Вони також хочуть себе спробувати в ринзі, чом би й ні. Мені дуже приємно, що я буду з ними боксувати в рамках цього шоу.

В цьому івенті вперше в Україні відбудеться бій за пояс чемпіона країни серед ветеранів. Бокс може стати тією силою, яка допомагатиме ветеранам відновлюватись?

Я думаю так, тому що багато хто з ветеранів побачить ті поєдинки і їм також захочеться (спробувати себе у цьому). Я думаю, в них буде враження прийти, займатися спортом, здобувати результати. Можливо також спробувати себе в ринзі.

Що для вас взагалі значить розділити ринг з героями, які захищали нас від ворога?

Мені за честь боксувати з ними, тому що я знаю, що вони захищають нашу країну. Для мене це честь боксувати з ними на одному шоу.

За поверненням Постола та іншими боями івенту слідкуйте на Київстар ТБ. Початок вечору боксу – о 14:00 за київським часом.

Фото у матеріалі: Getty Images