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«Арсенал» заплатить за Зінченка другу після Шевченка суму за українського гравця

Універсал підпише з «канонірами» тривалий контракт
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
15:58
«Арсенал» заплатить за Зінченка другу після Шевченка суму за українського гравця
Олександр Зінченко / Фото - Getty Images

Півзахисник Олександр Зінченко перейде з «Манчестер Сіті» до «Арсеналу». Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, перехід знаходиться на завершальній стадії. 25-річний хавбек підпише контракт до 2027 року.

« Каноніри » заплатять за гравця 35 мільйонів євро. Примітно, що це друга сума трансферу за українського футболіста в історії. Більше заплатив лише « Челсі » за Андрія Шевченка ( 43,88 млн ).

Раніше « Арсенал » впевнено переграв « Евертон » Віталія Міколенко ( 2: 0 ).

Сергій Стаднюк
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Арсенал Лондон Манчестер Сіті Олександр Зінченко

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