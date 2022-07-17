«Арсенал» заплатить за Зінченка другу після Шевченка суму за українського гравця

Універсал підпише з «канонірами» тривалий контракт

Олександр Зінченко / Фото - Getty Images

Півзахисник Олександр Зінченко перейде з «Манчестер Сіті» до «Арсеналу». Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, перехід знаходиться на завершальній стадії. 25-річний хавбек підпише контракт до 2027 року.

« Каноніри » заплатять за гравця 35 мільйонів євро. Примітно, що це друга сума трансферу за українського футболіста в історії. Більше заплатив лише « Челсі » за Андрія Шевченка ( 43,88 млн ).

Раніше « Арсенал » впевнено переграв « Евертон » Віталія Міколенко ( 2: 0 ).