Азербайджан влаштував Франції проводи на ЧС. Відео
Суперники України зафіналили відбір в Баку
близько 2 годин тому
Франція завітала на поєдинок 6 туру кваліфікації ЧС-2026 в статусі учасника майбутнього Мундіалю. Матч в Баку завершився вольовою перемогою віцечемпіонів світу з рахунком 3:1.
Азербайджан на радість місцевій публіці відкрив рахунок у матчі, проте все швидко стало на свої місця ще до перерви, перетворивши другу половини зустрічі на формальність.
Кваліфікація ЧС-2026. 6 тур. Група D
Азербайджан - Франція 1:3
Голи: Дадашов, 4 - Матета, 17, Акліуш, 30, Махаммадалієв, 45 (автогол)
Франція виграла нашу групу, готуючись до подорожі в Пн. Америку. У шести поєдинках команда Дідьє Дешама набрала 16 очок.
Азербайджан з одним заліковим балом у вересневому матчі з Україною (1:1) спостерігатиме за турніром по телебаченню.
