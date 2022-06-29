«Барселона» повідомила Левандовському, що зробила «Баварії» нову пропозицію – він пообіцяв чекати

Поляк хоче змінити команду

Володар «Золотої бутси» минулого сезону Роберт Левандовський отримав від «Барселони» повідомлення про нову пропозицію «Баварії». Про це повідомив Фабріціо Романо.

Каталонський клуб запропонував мюнхенцям 40 мільйонів євро плюс бонуси.

Левандовський пообіцяв чекати, зокрема через чудові стосунки між його агентом і президентом «Барселони» Жоаном Лапортою.

Однак раніше повідомлялося, що «Баварія» хоче за 33-річного поляка значно більше коштів.