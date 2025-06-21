Бартулович вперше відреагував на призначення головним тренером Металіста 1925
Хорватський фахівець висловився про своє нове місце роботи
близько 2 годин тому
Новий головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував своє призначення.
«Першими на контакт вийшли саме представники Металіста 1925. Для мене ключовим було спілкування з керівництвом. Ми дуже швидко зрозуміли, що дивимось в один бік, у нас схожі амбіції та прагнення. Це й стало визначальним фактором.
Мені важливо, щоб команда не боялась суперника, грала сміливо і з пресингом – навіть проти сильних опонентів. Ми маємо нав’язувати свій футбол, контролювати м’яч, бути агресивними в атаці. Хочеться збалансувати позиційний футбол і перехідні фази. Для цього потрібні відповідні гравці – і я вірю, що ми зможемо все зв’язати в єдину систему», – цитує Бартуловича клубна пресслужба.
Металіст 1925 у сезоні 2024/25 років посів третє місце у підсумковій турнірній таблиці Першої ліги (Чемпіонська група), здобувши 36 залікових балів.
У стикових матчах за право грати в Українській Прем'єр-лізі у сезоні новому синьо-жовті двічі з однаковим рахунком перемогли київський Лівий Берег (1:0, 1:0).