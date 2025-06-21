Новий головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував своє призначення.

«Першими на контакт вийшли саме представники Металіста 1925. Для мене ключовим було спілкування з керівництвом. Ми дуже швидко зрозуміли, що дивимось в один бік, у нас схожі амбіції та прагнення. Це й стало визначальним фактором.

Мені важливо, щоб команда не боялась суперника, грала сміливо і з пресингом – навіть проти сильних опонентів. Ми маємо нав’язувати свій футбол, контролювати м’яч, бути агресивними в атаці. Хочеться збалансувати позиційний футбол і перехідні фази. Для цього потрібні відповідні гравці – і я вірю, що ми зможемо все зв’язати в єдину систему», – цитує Бартуловича клубна пресслужба.