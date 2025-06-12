Павло Василенко

Кевін Де Брюйне офіційно став новим гравцем Наполі. Чемпіони Італії підтвердили величезне посилення.

Де Брюйне грав за Манчестер Сіті із 2015 року. Він зіграв 422 матчі за «міщан», забивши 108 голів та віддавши 177 результативних передач.

Контракт півзахисника не був продовжений, що дозволило йому змінити роботодавця.

У свій час бельгійського хавбека пов'язували з такими клубами, як Астон Вілла та Інтер Майамі, але футболіст вирішив переїхати на Апеннінський півострів.

Де Брюйне офіційно досяг угоди з Наполі. Хавбек підписав контракт з неаполітанським клубом на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.