В'ячеслав Фрідман – друг ексвласника Дніпра Ігора Коломойського – в інтерв’ю сайту BLIK.ua поділився спогадами щодо того, як легендарний український фахівець Мирон Маркевич став головним тренером дніпровської команди.

«Ми сиділи в ресторані з Ігорем Валерійовичем, менеджментом Дніпра і перебирали варіанти, коли вже стало ясно, що Рамос йде. Коломойському завжди імпонував Маркевич, він його і в збірну раніше рекомендував. Завжди говорив, що Маркевич – це топ-тренер.

Ігор Валерійович запитав: «Може, хтось зв'яжеться з Маркевичем?» Я сказав, що можу з ним переговорити. У підсумку Маркевич прийшов на розмову до Коломойського і вийшов з його кабінету вже головним тренером ФК Дніпро».