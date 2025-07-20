Павло Василенко

Віктор Дьокереш продовжує наполягати на переході в Арсенал та відкидає Манчестер Юнайтед. Шведський нападник лісабонського Спортінга думає лише про «канонірів», проте на форварда претендує ще один клуб АПЛ.

Манчестер Юнайтед готовий заплатити 70-80 мільйонів євро за Дьокереша, а угода зі Спортінгом не за горами, оскільки запропонована угода відповідає побажанням Лісабонського клубу.

Як повідомляє агентство ABOLA, трансфер в Арсенал знаходиться на межі зриву. Спортінг вимагає 80 мільйонів євро і не менший. Оскільки лондонці запропонували 63,5 мільйона євро плюс 10 мільйонів євро бонусів, агент гравця відмовився від своєї комісії (близько 7 мільйонів євро), але проблема виникла з бонусами, які Спортінг хоче бачити реалістичними та легко досяжними. Деякі бонуси, наприклад, 2,5 мільйона євро за кожні 20 зіграних матчів цілком досяжні, але Спортинг не згоден з іншими.

Проблема в тому, що 27-річний форвард, який пропустив дев'ять днів тренувань і загрожує дисциплінарним стягненням від Спортінга (клуб настійно рекомендував йому з'явитися, але це не позбавить його великого штрафу), має намір грати за Арсенал і вже відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед. Схоже, цього літа епопея продовжиться.

Нині Дьокереш перебуває у відпустці Мальорці, порушивши свої контрактні зобов'язання. Він знаходиться в Іспанії та стежить за ситуацією разом зі своїми агентами, які розцінюють останні повідомлення як тиск з боку Спортінга.